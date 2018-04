Ieri sera, intorno alle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Orso Mario Corbino all’angolo con via Gerolamo Cardano per un danno d'acqua sulla sede stradale. Durante uno scavo per la sostituzione di una condotta fognaria, è stata rotta una tubatura del diametro di 150 millimetri dell'Acea Acqua, creando un getto alto circa 10 metri dal livello stradale. Al termine della chiusura della condotta, i pompieri hanno provveduto a svuotare i locali cantine e garage di Cardano, invasi dall'acqua.