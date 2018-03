Un disco in uscita il prossimo 16 marzo “Fatti sentire” dedicato alla memoria di sua nipote Francesca, scomparsa lo scorso anno per una malattia rara, (la sindrome da deiezione ip36 e alla sua mamma Roberta, che ha accompagnato la vita di questa bambina inventando per lei un mondo fantastico, attraverso un diario e la favola di un pianeta lontano a cui purtroppo “la piccola aliena” Francesca ha dovuto fare ritorno troppo presto.

“Una canzone delle 14 tracce del nuovo disco “Fatti sentire” “Francesca (piccola aliena)" arrangiata e prodotta da Nick Ingman. “Questo brano è per lei, per tutte le famiglie che vivono situazioni simili e drammatiche e per tutte le persone che dedicano la loro vita ad aiutare bimbi e genitori durante la degenza. I proventi del brano andranno alla onlus “Bimbo tu” che ha sostenuto Francesca e i suoi cari - spiega Laura Pausini - Fatti sentire…lo dico di cuore. Siate coraggiosi, andate avanti disinteressandovi dei giudizi degli altri. Lo dico a voi e lo dico a me stessa, che davanti a qualche migliaio di persone, a un concerto, posso sembrare forte e sicura, ma sono sufficienti i cinque gradini per scendere dal palco e torno a essere Laura: piena di dubbi e di paure”. Un fiume in piena la Pausini. “Non si tratta di un disco autobiografico - dice la cantante - Eppure ciascuna delle quattordici canzoni racconta cose che sono successe anche a me”.

Il disco sarà presentato dal vivo in un lungo tour mondiale che partirà proprio da Roma, con la doppia data al Circo Massimo, il 21 e 22 luglio: “È stato Ferdinando Salzano, a.d. di F&P, a propormelo. Eccitatissima, ho accettato subito. Dopo qualche giorno, però, l’eccitazione ha fatto spazio all’ansia: avevo paura di non vendere tutti i biglietti. Ora ho visto i numeri e sono molto più tranquilla e felice”.