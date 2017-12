Il "Natale è favola", teatro e musica insieme per beneficenza

C'erano una volta i personaggi del Regno delle Favole che decisero di unirsi per aiutare alcuni bambini... Stavolta però non è una fiaba ad andare in scena ma è il nuovo video di Natale realizzato dalla compagnia "Un Teatro da Favola" diretta da Pietro Clementi. L'intero ricavato della canzone "Il Natale è favola" sarà devoluto alla Abe Onlus (Associazioni Bambini Ematoncologici). La canzone costa 0,99 euro e può essere scaricata su iTunes e Google play