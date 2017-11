Ecco alcune immagini del mega party esclusivo di New York per il lancio del Calendario Pirelli 2018. Il mitico The Cal, icona globale di glamour e stile, quest'anno racconta la bellezza contemporanea: non più la perfezione estetica blindata nei canoni classici, ma quella moderna, attuale, fluida e in continuo cambiamento dell'inclusività e della diversità.

La 45esima edizione, ispirata a "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie", è stata firmata dal fotografo britannico Tim Walker, assieme alla scenografa Shona Heath e allo stylist Edward Enninful. Quasi tutte nere le protagoniste: la regina di cuori ha il volto della drag queen RuPaul, la Duchessa reale quello di Whoopy Goldberg, il boia reale è femmina e ha le fattezze di Naomi Campbell.