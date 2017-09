Un uomo rischia di essere investito dalla Papamobile in Colombia

Un uomo ha rischiato di essere investito dalla Papamobile in Colombia durante la visita di Francesco nella città di Villavicencio. Il devoto si è praticamente lanciato in strada mettendosi in ginocchio all'arrivo della vettura del Pontefice che procedeva a velocità sostenuta. La Papamobile non avrebbe fatto in tempo ad evitarlo ma all'ultimo istante il fedele si è spostato evitando l'impatto.