La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, non è nuova a provocazioni sui social. L'ultima ha fatto discutere il web: un siparietto all'inizio buffo in stile Muppets che termina, però, con un finale hot, dove mima sesso orale con un gelato-calippo. Il testo che accompagna la foto precisa: "Mai Prendersi Troppo sul Serio!". La rete si è divisa tra chi l'ha butta sul ridere e chi la critica per essere ossessionata dal sesso