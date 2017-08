Madonna in Puglia balla la pizzica e festeggia il compleanno

Madonna ha voluto trascorrere in Puglia il Ferragosto ed ha festeggiato il 16 agosto in provincia di Brindisi il suo 59mo compleanno. È atterrata con il jet privato accompagnata dai figli ed è tornata a Borgo Egnazia, vicino Fasano. Su Instagram ha postato il video risalente alla scorsa primavera, in cui balla la pizzica. Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo raccogliendo quasi mezzo milione di visualizzazioni