Le Coliche vs TheGiornalisti: la parodia tutta da ridere della hit dell'estate

TheGiornalisti è la band del momento, un successo meritato sulla scia dell'album Completamente Sold Out e della collaborazione con Fabri Fibra per Pamplona. Un onore che diventa anche un onore quando si finisce nel mirino della satira. E così Le Coliche, i fratelli videomaker popolarissimi su Facebook per i loro video comici, hanno pubblicato la loro versione di Riccione, singolone estivo del gruppo di Tommaso Paradiso. Che qui diventano inevitabilmente TheGiornalai...