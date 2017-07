Sciopero e caos, assalto ai taxi alla stazione Termini di Roma

Nuova giornata di scioperi oggi nel trasporto pubblico locale. Il blocco durerà quattro ore con disagi per la circolazione di bus, tram e metro: a Roma dalle 11 alle 15, metro ferme e traffico in tilt. Decine di persone bloccate alla stazione Termini aspettano un mezzo per spostarsi. Lo stop indetto da sigle di base e sindacati autonomi