Spacciatore e violento davanti ai figli. Segregava la moglie a Roma

Sottoponeva la compagna ad ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Costringendola a stare anche 4 ore in ginocchio di fronte a un muro e passare le giornate richiusa in una stanza. Il tutto davanti ai figli della coppia. La vittima si è rivolta alla polizia. Gli uomini de commissariato Aurelio, oltre ad appurare le angherie, hanno scoperto anche che l'uomo in due appartamenti deteneva una skorpion, la micidiale pistola mitragliatrice di costruzione cecoslovacca, un revolver calibro 357 magnum, munizioni, un taser e un manganello telescopico in ferro, oltre a quasi 4 etti di cocaina pura. L'uomo è stato così arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.