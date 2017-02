Fiamme in un appartamento, panico a via Condotti a Roma

Panico nel cuore storico dello shopping romano. Un incendio è divampato in un appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo di via delle Carrozze, angolo via Bocca di Leone a due passi da via Condotti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Tra i romani e i turisti che hanno assistito alla scena con naso all'insù anche l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.