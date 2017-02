Maria De Filippi debutta a Sanremo: Mi sento come Belen (fisico a parte)

"Da quando è diventata ufficiale la mia partecipazione a Sanremo, ho capito che è vero quello che diceva Baudo, che Sanremo è Sanremo". Con queste parole Maria De Filippi inizia il suo intervento alla conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo. De Filippi racconta che dopo l'ufficializzazione della sua co-conduzione, sui giornali è uscita la notizia di una suo malore semplicemente dopo che era andata dal dentista per farsi curare una carie: in seguito a questo non aveva potuto registrare Uomini e donne. "Mi hanno spiegato che è l'effetto Sanremo" ha aggiunto la conduttrice. "Ho avuto l'onore di pensare di essere un po' come Belen per tre giorni, perché i fotografi mi seguivano ogni volta che uscivo o entravo in auto"