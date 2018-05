"Zwick Academia Day", ecco i migliori lavori scientifici nell'ambito delle prove materiali

È tutto pronto per la giornata di dibattiti e presentazioni sul tema "Testing of high performance, lightweight and sustainable materials" organizzata da "Zwick Roell" (che promuove il dialogo tra mondo accademico e dell'industria) in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma. L'appuntamento con nomi eccellenti provenienti dalle migliori università internazionali è domani, martedì 15 maggio, a partire dalle 9 presso la Sala del Chiostro, nella Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Per la prima volta l’evento, giunto alla IX edizione, si svolgerà anche in Italia. Durante la giornata verranno premiati i vincitori di "Zwick Academia Day", riconoscimento che "Zwick" dedica ai migliori lavori scientifici e ricerche nell’ambito delle prove materiali. Sarà inoltre presente una sessione poster, con contributi internazionali dedicati al tema dei materiali ad alte prestazioni, alleggeriti e sostenibili.