Twitter ha annunciato di aver trovato un errore nel modo in cui memorizza e conserva le password dei suoi utenti, diminuendo il livello di protezione da possibili attacchi hacker. Di solito le password sono conservate come un insieme casuale di numeri e lettere, ma questa volta la modalità ha scoperto alcuni registri in cui le password non erano protette con questo sistema.

"A causa di un bug, le password sono state scritte su un registro interno prima di completare il processo", ha fatto sapere il social media in un post sul suo blog. "Abbiamo riscontrato questo errore da soli, rimosso le password (dal registro) e stiamo implementando piani per evitare che questo bug si verifichi di nuovo". Twitter ha aggiunto di non credere che "le informazioni abbiano mai abbandonato i sistemi di Twitter o che siano state utilizzate in modo improprio da chiunque".

Tuttavia, il gruppo ha chiesto agli oltre 330 milioni di utenti di cambiare le loro password e abilitare l'autenticazione a due fattori. La notizia è arrivata a mercati chiusi, dopo che il titolo aveva chiuso in rialzo dello 0,39% a 30,67 dollari ad azione. Nel dopo mercato le azioni hanno subito un crollo del 3%.