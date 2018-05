Va bene la privacy, ma per tenersi stretto il suo immenso pubblico Facebook punta alle relazioni lanciando nuove funzioni di dating per fare concorrenza al sito di incontri Tinder.

Il fondatore del social network Mark Zuckerberg ha annunciato l'imminente arrivo di una funzione chiamata 'Cancella cronologia' che consentirà agli utenti di vedere quali applicazioni e siti Web inviare le informazioni di rete, eliminare i dati dal proprio account e impedire a Facebook di memorizzarli. Il social network ha già limitato al massimo la quantità di dati condivisi con applicazioni di terze parti e pianifica ulteriori passaggi per impedire il ripetersi della debacle di Cambridge Analytica, ha detto oggi il fondatore Mark Zuckerberg. Facebook sta anche esaminando le applicazioni in generale e sta verificando quelle che hanno avuto accesso a grandi quantità di dati per assicurarsi che l'accesso non sia abusato, ha affermato l'ad del popolare social network.

Ma il cambio più vistoso è l'intenzione di entrare nel mercato degli incontri, enfatizzando gli sforzi per proteggere i dati dei propri utenti dopo il caso Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato del più grande social network al mondo, ha fatto l'annuncio al giorno degli sviluppatori del sito a San Jose, in California. Ha detto che questa nuova funzione non riguarderebbe l'agevolazione di appuntamenti occasionali, ma l'aiuto alle persone a costruire relazioni durature attraverso la rete. "Questo mirerà a costruire relazioni autentiche e durature, non solo di una notte", ha detto, sottolineando che dei quasi 2 miliardi di utenti di social network, circa 200 milioni erano single. Zuckerberg non ha detto se questo servizio sarà gratuito o meno, e ha affermato che gli utenti potrebbero creare un "profilo da incontri" separato dal loro profilo sulla loro pagina Facebook e che i potenziali partner sarebbero suggeriti in base a queste informazioni.

Le azioni di uno dei principali siti di incontri a pagamento negli Stati Uniti, Match, è crollata a Wall Street di oltre il 17% dopo questo annuncio.

Altre innovazioni annunciate martedì includono la possibilità per gli utenti del sito di cancellare i propri dati di navigazione. "Questa funzione ti permetterà di vedere i siti web e le applicazioni che ci inviano informazioni quando li usi, rimuovere quelle informazioni dal tuo account e disabilitare la nostra capacità di memorizzarle in futuro", ha detto Facebook in un blog. "Se cancelli la cronologia o utilizzi la nuova impostazione, rimuoveremo le credenziali in modo che la cronologia dei siti Web e delle app che hai utilizzato non siano associate al tuo account".