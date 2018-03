Imparare con il digitale: Ellybee dà vita ai libri con la realtà aumentata

Negli ultimi anni si è posto il problema del rapporto fra la tecnologia e i bambini. C’è chi dice che smartphone e tablet servano solo a distrarre e limitare le esperienze e chi invece pensa che la tecnologia sia uno strumento in più per far crescere i più piccoli nel miglior modo possibile. Ellybee, giovane startup italiana, fa parte della seconda categoria e ha sviluppato un nuovo metodo educativo brevettato per creare un punto di contatto fra l’apprendimento con la lettura e le infinite possibilità del digitale: far imparare l’inglese ai bambini dai 2 agli 8 anni, in modo divertente e con l’aiuto della tecnologia.

Al centro del progetto c’è il connubio fra il libro cartaceo e la realtà aumentata, una tecnologia nota praticamente a tutti, ma che fatica a trovare applicazioni utili nella vita quotidiana. Sul sito di Ellybee è possibile acquistare dei libri illustrati con storie e giochi in inglese, che prendono vita grazie all’app di Ellybee, disponibile per dispositivi iOS e Android. Puntando la fotocamera su uno dei tanti marker presenti nei libri apparirà Elly, una simpatica ape virtuale che correrà in aiuto di genitori e bambini svolazzando nel display dello smartphone o del tablet come fosse nella stanza. Così Elly aiuterà nella pronuncia delle parole e farà anche qualche domanda sull’inglese per mettere alla prova i bambini.

Il pregio migliore del progetto è quello d’aver trovato un modo semplice per collegare la tecnologia con un metodo d’apprendimento più classico come la lettura, così da renderlo più dinamico e interattivo e quindi più appetibile per le nuove generazione, quelle dei nativi digitali, che vivono e crescono in un mondo sempre più veloce fatto soprattutto di immagini. In questo modo si accorcia anche la distanza fra genitori e figli, spesso abissale dal punto di vista del linguaggio utilizzato per recepire le informazioni. Ma oltre ad aiutare l’apprendimento fra le mura di casa, le potenzialità di Ellybee sono state sperimentate con successo anche in cinque istituti scolastici, con il progetto sperimentale “Impariamo con l’Ape Elly”, finanziato dal MIUR a supporto del piano Nazionale per la digitalizzazione della scuola.

Per dare un’occhiata e magari provare dal vivo le potenzialità di Ellybee, le ragazze e i ragazzi della startup saranno presenti alla Bologna Children's Book Fair, una delle principali fiere del libro per ragazzi, che si terrà dal 26 al 29 marzo 2018.