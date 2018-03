Amazon Prime aumenta i prezzi in Italia. Insorgono i social, ma con ironia

Tutti sapevano che prima o poi la pacchia sarebbe finita. Questa mattina gli abbonati Amazon Prime, il servizio che garantisce consegne veloci, offerte vantaggiose su diversi prodotti e l’accesso ai film e alle serie tv in streaming su Amazon Prime Video, si sono svegliati con una brutta sorpresa: a partire dal 4 aprile il costo dell’abbonamento annuale passerà dagli attuali 19,99 euro a 36 euro.

Amazon ha pensato a due modi per cercare di alleggerire la pillola. Il primo è l’introduzione di una tariffa mensile da 4,99 euro, per chi non ha bisogno dei servizi Prime tutto l’anno. Il secondo è un piccolo regalo ai clienti già abbonati, che avranno la possibilità di rinnovare Prime al prezzo di 19,99 euro, ma solo se il loro abbonamento annuale scadrà prima del 4 maggio. Per tutti gli altri invece nulla da fare, a meno che non corriate ad abbonarvi entro il 3 aprile, approfittando nella tariffa ancora non maggiorata.

L'altro giorno tutti inorriditi per i lavoratori di amazon sottopagati con turni da incubo, oggi tutti inorriditi da #AmazonPrime che passa da 19 a 36 euro. — Barbie Xanax (@BarbieXanax) 21 marzo 2018

La nuova tariffa annuale da 36 euro rimane comunque molto vantaggiosa, soprattutto se confrontata con quella statunitense da 99 dollari l’anno; anche se i clienti d’oltreoceano godono di qualche servizio in più, come la piattaforma di streaming musicale Amazon Music Unlimited, non inclusa nell’abbonamento italiano. Ma è pur vero che quando Prime venne lanciato in Italia il costo era di 9,99 euro, diventati poi 19,99 nell'agosto 2015. Insomma, in tre anni il prezzo è più che triplicato.

Nel frattempo, sui social è subito scoppiata la polemica, fra chi annuncia di essere pronto a non rinnovare Prime e chi difende Amazon, criticando le lamentele e l’ipocrisia di alcuni utenti.

Per ora, a parte la brutta notizia dell’aumento, Amazon non ha annunciato nessuna aggiunta di contenuti o miglioramenti del servizio. Chissà se arriveranno nel breve futuro oppure bisognerà aspettare che il costo dell’abbonamento salga ancora.

Amazon Prime ora costa 36€, e voi ancora vi lamentate dell'8x1000. — Dio (@Dio) 21 marzo 2018

Gente che compra iphone da 1300€ ma poi 36€ all'anno sono troppi #AmazonPrime — Simone (@DebiruS) 21 marzo 2018