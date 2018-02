Pieghevole e con doppio schermo, arriva lo smartphone per la generazione multitasking. Zte ha lanciato in Italia Axon M, uno smartphone pieghevole e dotato di doppio schermo, che sara' distribuito in esclusiva da Tim sul mercato italiano. Il dispositivo Android (Nougat 7.1.2 la versione del sistema operativo) è mosso da un chip Qualcomm Snapdragon Quad-Core a 2.15GHz e ha 4GB di memoria RAM, 64 GB ROM espandibile tramite MicroSD fino a 256GB. La fotocamera 20 MP (unica, frontale e posteriore) ha un sensore Sony IMX350 con stabilizzatore Dual Image.

È arrivato il nuovo smartphone che rivoluziona la categoria. #ZTEAxonM è disponibile da oggi in esclusiva nei negozi @TIM_Official Scopri subito la tecnologia dual screen dalle potenzialità illimitate.#ZTEDeviceItalia #ZTEAxonM #raddoppiailtuosmartphone #dualscreen pic.twitter.com/kxpOyp0y5f 22 febbraio 2018

"Siamo molto orgogliosi di lanciare il nuovo smartphone Axon M sul mercato italiano in collaborazione con TIM, operatore di telecomunicazione di spicco internazionale - ha dichiarato Samuel Sun, Ceo della divisione Emea di Zte Mobile Devices. - Nel corso degli anni, sia la tecnologia mobile che le abitudini dei consumatori si sono evolute profondamente, mentre l'esperienza utente e' rimasta quasi immutata, fino all'arrivo di Axon M. Il nuovo concetto di smartphone presentato da Zte rivoluziona gli standard finora conosciuti e permette di fatto un utilizzo del tutto rinnovato del telefono attraverso il multi-tasking e le altre innovative modalità". "Tim con questa esclusiva iniziativa conferma l'impegno di offrire ai clienti i migliori prodotti sul mercato, innovativi e multimediali, in grado di sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle connessioni della nostra rete mobile Lte", ha affermato Marco Sanza, responsabile sales di Tim.