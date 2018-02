Un algoritmo per testare il "sentiment" del web

Arriva Election mood il portale che misura il gradimento delle notizie social e fotografa le elezioni viste dalla rete. Misurare le autentiche reazioni del pubblico dei social network rispetto alle notizie diffuse dai media o parametrare il consenso degli utenti rispetto ad una proposta elettorale o ad un fatto di cronaca è finalmente possibile anche in Italia da oggi si può grazie a www.electionmood.it lanciato in queste ore da Epoka Group: grazie al portale è ora possibile consultare e analizzare a livello statistico e in tempo reale l' autentico "sentiment" del web grazie ad un algoritmo che utilizza l' intelligenza artificiale per misurare la reazione del pubblico della rete nei post e nei commenti.

Tra i dati consultabili, ad esempio, l'interesse della rete e dei media per un determinato politico o partito oppure per alcune macro -aree di interesse come elezioni, immigrazione, Europa, sicurezza, lavoro, pensioni o diritti civili.

L'analisi dei dati è basata su due diverse tipologie di osservazione della rete come gli articoli postati di ora in ora dalle testate giornalistiche nei propri canali social e, ovviamente, la reazione del pubblico alle diverse notizie pubblicate.

Osservati speciali del nuovo portale sono 44 testate giornalistiche tra quotidiani, agenzie di stampa e principali canali news nazionali per un volume di oltre 80 mila post mensili che generano una media di 20 milioni di interazioni e oltre 500 mila commenti.

Non solo: i dati e le analisi proposte sono aggiornati quotidianamente e più volte al giorno e i trend si riferiscono agli scostamenti rilevati in una finestra di 15 giorni e pur non basandosi, quindi, su un campione rappresentativo della popolazione il nuovo sistema è in grado di fotografare in tempo reale lo stato d' animo degli utenti della rete così da raccontare sia al grande pubblico e sia, soprattutto, agli operatori e agli osservatori come analisti o giornalisti il rapporto tra media, attori politici, utenti e argomenti dibattuti nel periodo più vivo della democrazia di un Paese come quello che coincide con l' avvicinarsi delle elezioni politiche. (G.O)