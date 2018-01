Appena il tempo di tirare il fiato dopo un CES 2018 senza grandi sorprese, ma comunque denso di annunci, che già si sono accumulati decine di rumor sulla nuova versione dello smartphone di punta della famiglia Samsung: il Galaxy S9. A poco meno di un mese dall’annuncio al prossimo Mobile World Congress di Barcellona è rimasto ben poco da svelare, anche perché dopo l’enorme successo di S8 in casa Samsung si è preferito perfezionare la formula, più che rivoluzionarla.

La continuità è evidente fin dal design del nuovo S9, svelato in questi giorni dal noto leaker Evan Blass: la linea morbida, i bordi arrotondati e il display Infinity Edge, che hanno fatto la fortuna del predecessore, tornano qui sostanzialmente invariati. Così come rimane identico il particolare formato 18:9 dello schermo, soluzione ripresa lo scorso anno da diverse aziende concorrenti. Anche le dimensioni rimangono di 5.8 pollici per la versione standard e 6.2 pollici per quella Plus.

Ma proprio per dare una spinta al nuovo smartphone e renderlo più appetibile di S8, Samsung ha pensato a differenziare le due versioni del telefono non solo nelle dimensioni del display, ma anche dal punto di vista hardware e soprattutto nel comparto fotografico. Qui ci sono le maggiori novità. Il Galaxy S9 monterà una fotocamera posteriore con doppia apertura focale da f/2.4 e f/1.5 e una anteriore da 8 megapixel. Stessa soluzione per il Plus, con una sola grande differenza: le fotocamere sul retro dello smartphone sono due, entrambe dotate di stabilizzatore ottico e capaci di scattare foto contemporaneamente. Sotto la scocca per l’S9 Plus ci sarà una RAM da 6GB e una batteria da 3500 mAh; 4GB e batteria da 3000 mAh a disposizione di S9, mentre il supporto Dual SIM, esclusiva solo della versione Plus di S8, stavolta arriverà su entrambe le varianti.

Secondo gli ultimi rumor, Samsung è pronta a rispondere anche a una delle grandi novità del nuovo iPhone X, Face ID, il sistema di riconoscimento di Apple basato su sensori 3D. Questa risposta si chiama Intelligent Scan e funzionerà grazie allo scanner dell’iride e quello del volto, già presenti su S8, che lavoreranno insieme per assicurare lo sblocco del telefono in tutte le condizioni di luce.

Ultime certezze sono la data di uscita dello smartphone, 16 marzo, e il prezzo: intorno ai 900 euro per Galaxy S9, sopra ai 1000 euro per l’S9 Plus. Per quel poco che c’è ancora da svelare appuntamento a Barcellona il 25 febbraio.