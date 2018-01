WhatsApp, ecco come scoprire chi visualizza il profilo

Si può conoscere il nome di chi "controlla" il nostro profilo su WhatsApp. Così l'applicazione di messaggistica più usata al mondo è in grado di svelare, attraverso pochi passaggi, eventuali invasioni nella privacy. Ecco come fare:

Le impostazioni da verificare

Controllate che tutti i contatti possano accedere alle informazioni sul vostro stato (impostazioni, selezionare privacy e stato: l'opzione da scegliere a questo punto è "i miei contatti".

Lo stato

Aggiornare continuamente lo stato è fondamentale per monitorare i movimenti sul profilo.

La verifica

Prima che siano trascorse 24 ore che faranno sparire gli stati, selezionate nella sezione "il mio stato" i tre puntini attraverso i quali è possibile visualizzare il contatore delle visite. Ma per monitorarle nel dettaglio, bisogna scorrere sul contatore con il dito dal basso verso l'alto a ogni notifica. In questo modo si vedranno i contatti che hanno effettuato la visualizzazione. Per capire chi abitualmente visita il vostro profilo è necessario ripetere questa operazione più volte al giorno per almeno tre giorni. Segnare i contatti che hanno visualizzato costantemente gli aggiornamenti dello stato vi darà un’idea di chi visualizza ripetutamente il vostro profilo WhatsApp.