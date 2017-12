Ecco Samsung Powerbot: Guerre Stellari contro la polvere in casa

Da un paio d’anni a questa parte, Natale non significa solo interminabili abbuffate fra parenti e decine di ore perse alla ricerca dei regali più improbabili. C’è anche l’appuntamento con i nuovi film della rinata saga di Star Wars, che ci accompagneranno fino al 2020, forse anche oltre. Per celebrare l’uscita del nuovo capitolo, “Gli Ultimi Jedi”, nei cinema dal 13 dicembre scorso, Samsung ha pensato di strizzare l’occhio alla sempre più fitta schiera di nerd amanti della saga, con un prodotto che prende il lato oscuro della Forza e lo mette al nostro servizio per combattere gli oscuri anfratti polverosi di casa.

Arriva in Italia la special edition del Powerbot VR7000, l’innovativo robot aspirapolvere di Samsung. Due le nuove versioni: Darth Vader (799 euro) e Stormtrooper (699 euro). Il design del primo è ispirato all’iconico casco del leggendario Signore Oscuro dell’Impero, quello del secondo agli elmi delle truppe d’assalto dell’esercito imperiale, che stavolta non marceranno nella foresta di Endor, ma nel vostro soggiorno.

Sensori e intelligenza artificiale

Le funzionalità dei due robot sono quelle classiche del modello standard. Sanno muoversi in modo autonomo con il sistema Visionary Mapping, evitano gli ostacoli grazie ai tanti sensori che rilevano ogni possibile intralcio nel loro cammino, ma soprattutto cercano di non andare a sbattere contro i mobili. Con il FullView Sensor 2.0 riescono a fermarsi ad appena 10 mm da ogni oggetto per garantire comunque una pulizia accurata, mentre con un’altezza di 10 cm possono infilarsi sotto letti e comò. È possibile settare diversi tipi di pulitura e una volta finito il turno, oppure quando c’è bisogno di ricaricare la batteria, il fedele robot tornerà da solo alla base, in attesa di istruzioni.

Controllare il lato oscuro della Forza

Ma se non vi basta ammirare dal divano la Forza al servizio delle pulizie casalinghe, allora potete anche prendere voi il controllo della situazione. Il robot versione Darth Vader è dotato di connettività WI-Fi, che permette di gestirlo a distanza tramite uno speciale telecomando oppure tramite un’app per smartphone. Ultima chicca che farà felici i fan più sfegatati: i nuovi POWERbot hanno un set di effetti audio legati ai personaggi della saga, come quello delle spade laser o del temibile respiro di Darth Vader. E se all’accensione del robot sentirete la marcia dell’Impero tuonare per i corridoi della vostra casa, non vi spaventate, significa che la Forza è con voi.