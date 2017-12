E-reader e droni, ecco i regali hi-tech per il Natale

Ormai siamo a un passo dal Natale. Insieme a qualche giorno di meritato riposo arriva l’ansia per gli interminabili pranzi fra parenti, ma soprattutto quella per la corsa ai regali. Non è semplice accontentare i gusti di tutti in poco tempo e senza spendere fortune. Quando le idee scarseggiano meglio buttarsi sul campo della tecnologia, con il solito assortimento di prodotti più o meno utili, da acquistare in negozio oppure all’ultimo secondo sul web.

Una scelta sicura per un gadget da regalare a sportivi e viaggiatori è sempre una action camera. L’ultimo modello di casa GoPro, la Hero6 Black, è un concentrato di tecnologia che gira video in 4K e 60 frame per secondo da portare ovunque, dalle piste da sci alle spiagge. Il prezzo per il periodo natalizio è di 570 euro. Più abbordabili invece i modelli HERO5 (330 euro) e HERO5 Session (220 euro). Ma una valida alternativa, sempre per gli amici che preferiscono smaltire con un po’ d’attività fisica il pranzo di Natale, sono i prodotti Garmin, dalla VIRB 360, l’action cam che gira video a 360 gradi, disponibile a 799 euro, fino al Fēnix 5S, che sfata il mito degli smartwatch sportivi dal design poco curato (699 euro).

Ma c’è anche chi crede che il modo migliore per passare le feste sia stendersi sul divano e non muovere un muscolo. A loro potreste regalare un e-reader, e anche qui c’è l’imbarazzo della scelta. La già vasta famiglia dei Kindle di Amazon quest’anno si allarga ancora di più con il nuovo Kindle Oasis: schermo da 7 pollici, risoluzione da 300 pp, ma anche resistente all’acqua. È disponibile sullo store di Amazon al prezzo di 249 euro. Per godersi un libro in vasca da bagno o sotto la neve c’è anche Kobo Aura H2O, con un prezzo di 159 euro. E se invece il richiamo del divano rimane troppo forte, allora basta il Kobo Aura Edition 2, disponibile a 99 euro.

Il mondo dell’hi-tech permette anche di sbizzarrirsi un po’. Se volete regalare un carico di nostalgia vintage a un amico o parente appassionato di videogiochi, la scelta perfetta è lo SNES Mini (79 euro), la nuova versione compatta del Super Nintendo, una delle console più amate da nerd e geek. Per loro si va sempre sul sicuro anche con un drone. Ce n’è per tutte le tasche e per tutti i gusti. Da quelli volanti della DJI, l’azienda leader del settore, come il Phantom 3 (499 euro) o il Mavic Pro (1499 euro), a quelli che rimangono con i piedi, anzi con le ruote, per terra, come il mini drone Parrot Jumping Race (59 euro). Fra questi si può anche approfittare di Sphero BB-8, la riproduzione di uno dei nuovi droidi della saga di Star Wars, da regalare all’amico che crede di avere la Forza. Il drone è disponibile su Amazon al prezzo di 149 euro.

Proprio Amazon quest’anno ha pensato di costruire anche il suo mercatino di Natale virtuale: Amazon Handmade. Qui artigiani e creativi mettono a disposizione di tutti i clienti una selezione dei loro prodotti “fatti a mano”: bijoux, biglietti speciali, giocattoli e decori natalizi con anche la possibilità di personalizzare il proprio regalo. Sempre Amazon ci corre in aiuto ora che siamo alle porte dell’ora X. La piattaforma di e-commerce promette che fino al 21 dicembre milioni di prodotti saranno spediti in tempo. Se invece si arriva proprio all’ultimo minuto, non rimane che uscire di casa alla ricerca di qualche gadget smart per fare contenti tutti.