Apple sta per acquistare Shazam, la app per riconoscere le canzoni. Il produttore dell'iPhone potrebbe pagare centinaia di milioni di dollari per l'applicazione. La cifra, secondo le indiscrezioni pubblicate da media americani, sarebbe vicina ai 400 milioni di dollari, meno del miliardo circa a cui Shazam fu valutata nel suo ultimo round di raccolta fondi risalente al 2015. Un'intesa potrebbe essere annunciata lunedì 11 dicembre.

L'indiscrezione è arrivata nel giorno in cui Bloomberg ha scritto che YouTube (controllata di Alphabet, ovvero Google) si prepara a lanciare un servizio di musica in streaming a marzo per competere con Spotify e Apple. Contemporaneamente, il Financial Times riferiva che la divisione musicale della cinese Tencent e il servizio svedese di musica in streaming Spotify hanno annunciato l'acquisto di una quota di minoranza l'una nell'altro e viceversa.

Acquistando Shazam, Apple punterebbe a rafforzarsi ulteriormente in un settore chiaramente sempre più competitivo. Nel 2014 l'azienda di Cupertino (California) acquisì Beats - l'azienda di cuffie fondata dal rapper Dr Dre - e recentemente ha iniziato a includere video originali nell'offerta agli iscritti di Apple Music. Stando a quanto detto da Apple a Billboard alla fine dello scorso settembre, poco più di due anni dopo il suo lancio il servizio Apple Music vantava oltre 30 milioni di abbonati a pagamento. Si trattava della metà di quelli della rivale Spotify, avviata nel 2008 e che raggiunse i 30 milioni di abbonati nel marzo 2016