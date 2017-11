Eliminare il messaggio inviato per errore potrebbe non essere sufficiente a evitarsi una figuraccia. A pochi giorni dal lancio globale della nuova funzione di WhatsApp che permette agli utenti di rimuovere entro sette minuti testi, foto e video dalle chat dei destinatari, ecco che arriva il trucchetto per smascherare chattatori incauti e bugiardi cronici.

Non esiste pentimento di fronte alla cronologia delle notifiche: grazie agli avvisi sugli smartphone Android, infatti, il destinatario può riuscire a leggere un messaggio ricevuto anche se il mittente ha usato la funzione "Elimina per tutti".

La "scatola nera" delle notifiche perdute è un'app da scaricare come Notification History, che archivia i primi cento caratteri dei messaggi di testo ricevuti anche se questi sono stati successivamente rimossi. Insomma, non c'è scampo per messaggiatori pentiti, seduttori casinisti e gaffeur senza speranze.