Su WhatsApp è già possibile eliminare i messaggi inviati

Per molti modelli di smartphone l'aggiornamento dell'app è già arrivato e anche su WhatsApp web - la versione desktop del servizio di instant messaging disponibile su web.whatsapp.com - è già attiva. E' la funzione che permette di eliminare i messaggi già inviati entro sette minuti dalla digitazione.

Per rimuovere un messaggio sbagliato, inviato per errore o spedito alla persona sbagliata è sufficiente selezionarlo, cliccare sul menu a tendina e schiacciare "Elimina messaggio". Si aprirà un altro menu, nel quale è possibile selezionare "Elimina per tutti". Il messaggio sparirà dallo schermo di tutti gli utenti coinvolti nella chat, ma al suo posto comparirà la scritta Tizio o Caio "ha eliminato questo messaggio". Insomma, il dubbio non si cancella.