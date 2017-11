Arriva nei negozi domani 3 novembre l'ultimo gioiellino targato Apple: l'iPhone X sbarcherà finalmente sugli scaffali dei negozi mentre arriveranno le prime consegne di quelli che l’hanno preordinato online. Si prevedono se solite file negli Apple Store mentre i tempi di spedizione per chi sta prenotando online in queste ore il Melafonino del decimo anniversario si allungano di ora in ora. Perché ogni nuovo iPhone è un evento per i tanti appassionati del marchio di Cupertino, e anche perché l'edizione X rappresenta un bel passo in avanti.

Le caratteristiche Dallo schermo Super Retina da 5.8 pollici al nuovo chip A11 Bionic, dalla ricarica wireless alla fotocamera da 12 Mp con doppio stabilizzatore ottico, le caratteristiche del nuovo iPhone sono esagerate. Ma la novità più rilevante è quella di Face ID , collegato alla fotocamera frontale da 7 Mp TrueDepth, futuristica tecnologia di riconoscimento biometrico che sostituisce l'identificazione l'impronta digitale attraverso un tracciamento tridimensionale del volto. Tecnologia utile anche per scatenarsi con gli "animoji", gli emoji animati.

Da 1.189 a 1.359 euro Il prezzo è all'altezza della vocazione da status symbol. Si va dai 1.189 euro del 64gb al top di gamma da 1.359 euro. Si può aggiungere la garanzia ulteriore Applecare, 229 euro, mentre gli accessori ecco le cover originali: dai 45 euro di quella in silicone ai 59 della pelle, oltre alla custodia-portafogli da 109 euro.