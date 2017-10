Gli utenti di Facebook e Instagram in alcune parti di Stati Uniti, Europa e Canada non hanno potuto accedere ai loro account a causa di problemi tecnici dei nella giornata di oggi. I disagi hanno coinvolto anche l'Italia. "Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo difficoltà ad accedere a Facebook e Instagram. Stiamo lavorando per tornare alla normalità il più velocemente possibile", ha detto a Reuters un portavoce di Facebook Down Detector, sito che monitora le interruzioni di linea, ha mostrato che c'erano oltre 12mila casi di persone che hanno segnalato difficoltà di accesso ai siti, blackout totali e problemi con le immagini.

I problemi sono iniziati alle 8.20 ora di New York, le 14.20 in Italia. Le segnalazioni di disservizi di utenti di tutto il mondo coinvolgono anche Instagram dove i disservizi sono iniziati alle 17.05 ora italiana. L'ultimo blackout dei due social network risale al 26 agosto scorso ed è durato circa un'ora.