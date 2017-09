Apple, arrivano i nuovi iPhone e la Tv. Col Watch ora si telefona

Costerà 999 dollari (1189 euro in Italia per il 64 Gb) e sarà disponibile dal 3 novembre. È il nuovo iPhone X, lo "smartphone del futuro" presentato oggi dall'ad di Apple, Tim Cook, all'evento di lancio dei nuovi prodotti nel teatro dedicato a Steve Jobs, costruito all'interno della nuova sede della società. Una presentazione in cui non è mancata l'emozione soprattutto quando è risuonata la voce del fondatore della casa di Cupertino in un filmato che ha aperto l'evento nel teatro a lui intitolato, all'interno dell'enorme complesso dell'Apple Park, il nuovo quartier generale circolare con un "campus 100% sostenibile, alimentato completamente con energia rinnovabile e con 9mila alberi", come annunciato dallo stesso Cook. Ma il lancio delle novità di casa Apple, seppur grandioso, non ha convinto del tutto i mercati: alla chiusura di Wall Street i titoli di Apple perdono lo 0,42% a 160,82 dollari. L'iPhone ten, nato per celebrare il decimo anniversario dello smartphone di casa Apple, è solo l'ultimo dei prodotti lanciati oggi da Cook: i nuovi iPhone 8 e 8 Plus, l'iWatch serie 3 e la Apple Tv 4K.

I NUOVI IPHONE Con il display retina e uno schermo da 5,8 pollici, l'iPhone X è dotato del riconoscimento facciale che manda in pensione il pulsante home, finora caratteristica di tutti gli iPhone, e che presuppone un'importante evoluzione rispetto al metodo Touch ID. Questa nuova tecnologia verrà utilizzata anche dagli "animoji", una versione personalizzata degli emoji che si creerano a partire dai gesti delle persone registrate dalla videocamera. Gli iPhone 8 e 8 plus, in arrivo dal 22 settembre nei modelli a 64 e 256 Gb, sono una sorta di aggiornamento dei modelli precedenti, con chip (l'A11 Bionic, sei core) e fotocamera migliorati. Sarà uno smartphone più veloce ma anche più resistente, grazie al vetro che lo protegge, e alle ottimizzazioni sulla gestione delle immagini e del display. Una serie di nuovi algoritmi consentono di sfruttare la doppia camera dell'iPhone 8 plus per postprodurre immagini e alterare la luce e la messa a fuoco. La modalità Light Portrait consente di intervenire in ogni dettaglio del fuoco e dell'illuminazione. I due iPhone 8 supportano il wireless charging, ovvero la ricarica senza fili, con uno standard già presente in molti accessori già sul mercato. C'è anche la ricarica veloce, che funziona semplicemente appoggiando il telefono su una base. Ristoranti, auto, produttori di mobili avranno basi per ricaricare l'iPhone. Anche Apple Watch e AirPods si potranno caricare tutti senza fili con una sola base, chiamata AirPower.

L'APPLE WATCH Avrà la connessione cellulare indipendentemente dall'Iphone. Particolare attenzione della Serie 3 sarà data all'attività cardiaca, con grafici che illustrano il monitoraggio del cuore attraverso il Watch sia durante l'attività fisica sia durante il riposo, e generano un quadro complessivo della situazione. Nel nuovo Watch ci sarà un processore dual core, che velocizza Siri, e ora l'assistente risponde anche a voce, non solo sullo schermo. Inoltre, lo schermo funge anche da antenna per la connessione Lte e Umts: lo spessore rimarrà comunque lo stesso. Il Watch Serie 3 arriverà il 22 settembre, e contestualmente la serie 2 scenderà di prezzo. Una delle caratteristiche sarà la capacità di connettersi ad Apple Music senza avere l'iPhone in tasca.

APPLE TV Punta sul 4k, con programmi forniti da Apple e Netflix, oltre a film distribuiti allo stesso prezzo dell'alta definizione. Parte da 199 euro per il modello da 32 Gb o 219 euro per il modello da 64 Gb; il modello si aggiunge alla Apple TV (quarta generazione) da 32 Gb disponibile a 159 euro. Entrambi i modelli si potranno ordinare a partire da venerdì 15 settembre con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre.