Tim da record: fino a 1 Giga su rete mobile live 4.5G con la tecnologia LAA

Tim in anteprima mondiale mostra la velocità fino a 1Gbps in download sulla propria rete mobile live 4.5G con tecnologia Licensed Assisted Access (LAA). Un ulteriore primato che conferma la leadership tecnologica dell’azienda che accelera verso il 5G offrendo massime prestazioni e una straordinaria qualità del servizio dati in mobilità. Un traguardo che mette in campo le antenne e modulazioni evolute già implementate nella rete 4.5G di Tim e la tecnologia LAA che aggrega le frequenze LTE con lo spettro non licenziato a 5GHz, particolarmente efficace per la copertura di hot spot (stadi, centri commerciali, piazze e parchi) tramite small cell a basso impatto visivo.

Il servizio fino a 1Gbps in download sarà disponibile commercialmente da settembre negli hot spot di Milano e Torino per poi raggiungere successivamente ulteriori hot spot in altre grandi città, insieme al servizio fino a 130Mbps in upload che sarà disponibile in tutte le principali città e in oltre 1.100 comuni. Per questa sperimentazione su rete live, è stato utilizzato uno smartphone ASUS di nuova generazione supportato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 835 con modem integrato LTE X16 e tecnologia di rete LTE-Licensed Assisted Access di Ericsson.

Questa importante sperimentazione rappresenta l’ulteriore risultato del processo di trasformazione avviato da TIM che punta alla qualità totale in termini di tecnologia, convergenza fisso e mobile, contenuti esclusivi e distintivi, servizi di entertainment e centralità del cliente.

Tim inoltre lancia la Tim Home Platform, l’ecosistema digitale che coniuga innovazione e alto design. Questa nuova piattaforma integrata rappresenta il “cuore tecnologico” della casa intelligente per le famiglie italiane, diventando l’abilitatore di tutti i servizi e le soluzioni digitali proposte dall’azienda. Una strategia che ha l’obiettivo di fornire dispositivi e prodotti per la casa, evoluti e connessi alla rete domestica Internet of Things.

Molte le novità che, da settembre, saranno disponibili per tutti i clienti Tim. Si parte da Tim Hub, il nuovo modem evoluto che diventa l’access gateway per la smart life domestica al quale si affianca il Tim Box, il decoder di ultima generazione che permette di vivere una nuova esperienza di entertainment. Elementi distintivi - oggetti dal design elegante e raffinato - realizzati in esclusiva per Tim che ne confermano il ruolo di abilitatore della vita digitale del Paese.

Tim Hub è un prodotto all’avanguardia, con una capacità in download fino a 2Gbps. Con le sue sei antenne, il nuovo modem porta al massimo le prestazioni del Wi-Fi in casa ottimizzando l’uso delle frequenze e dei canali, migliorando così la velocità di download. Inoltre, facilita ulteriormente l’installazione della connettività in fibra sia FTTCab fino a 200 Mega che FTTH fino a 1.000 Mega e, con la sua App dedicata, semplifica la customer experience. Il TIM HUB sarà disponibile da settembre per tutti i clienti che scelgono le offerte Smart Fibra Plus 200 e Smart Fibra Plus 1000.

Altro grande elemento di novità è Tim Box, il nuovo decoder TIM, integrato e complementare al design di Tim Hub, che permette di vivere una nuova esperienza di entertainment digitale in modo unico e semplice. Grazie al Tim Box, infatti, tutti i clienti potranno accedere direttamente ai servizi di intrattenimento TIMVISION e TIMGAMES. Il decoder si distingue per tecnologia e funzionalità e, rispetto alla precedente versione, integra al processore di ultima generazione - a supporto del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate – una connettività WiFi ancora più performante dual band 2.4/5GHz, una memoria con 32 Giga di spazio dedicato alle App e un nuovo telecomando per la ricerca vocale.

Con il Tim Box, una nuova interfaccia di TIMVISION che mette in risalto gli oltre 10.000 titoli del catalogo, migliorandone la proposizione attraverso nuovi elementi grafici come locandine, artwork e foto di attori e registi, un nuovo menu di navigazione semplificato e veloce, dove i contenuti vengono organizzati in base ai gusti e generi preferiti dell’utente, che ora può facilmente riprodurre dall’homepage i film o serie TV di cui non si è completata la visione. Infine una funzione di ricerca perfezionata e utilizzabile sia con la voce che con il telecomando.

In particolare, oltre ai 10.000 titoli e ai contenuti premium in esclusiva, TIMVISION è entrata nel mondo del grande sport grazie alla partnership siglata con Eurosport e Discovery Communications, per offrire i principali eventi sportivi italiani e internazionali fino a tutto il 2020 inclusi i Giochi Olimpici, i tornei del Grand Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), il Giro d’Italia e il Tour de France.

Da settembre inoltre i clienti potranno utilizzare questo nuovo decoder anche per accedere a TIMGAMES, la nuova piattaforma dedicata all’home gaming. Sarà infatti possibile effettuare, direttamente sul Tim Box il download gratuito di una selezione dei migliori titoli ottimizzati per la TV (tra questi “Asphalt 8”, “Dungeon Hunter 4”) e accedere all’ampio catalogo di giochi per console in streaming disponibili in abbonamento (ad esempio “GRID Autosport Complete”). TIM ha inoltre realizzato il nuovo TIM GAMEPAD, dal design ergonomico con finiture in materiale soft touch, ottimizzato per il gaming in cloud a bassa latenza.

In questo scenario si inserisce il primo dei concept store Tim di nuova generazione inaugurato oggi a Milano. Tim parte infatti dallo store di Via della Moscova per presentare il piano di realizzazione dei prossimi negozi che saranno aperti su tutto il territorio nazionale. Autentiche vetrine tecnologiche in spazi di grandi dimensioni, che intendono rafforzare la relazione con il cliente e introdurlo in un’area espositiva che valorizza i prodotti e i servizi offerti, permettendo di accrescerne la customer experience. Si caratterizzano per aree dedicate dalla smart home all’entertainment, dall’office ai prodotti di eccellenza che, grazie all’utilizzo delle connessioni ultrabroadband di TIM, consentono di soddisfare le esigenze della vita quotidiana, con la possibilità di acquistare - grazie alle partnership siglate con i più importanti player del mercato da Samsung a Bang&Olufsen - i migliori prodotti per la digital life.