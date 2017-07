Turismo digitale, convegno a Roma

"Turismo digitale: un motore per la crescita del paese" è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 5 luglio, a Roma, con inizio alle ore 18, presso la Sala Gianfranco Imperatori dell’associazione Civita in piazza Venezia 11.

Nel corso dell’incontro, organizzato dall’associazione Italian Digital Revolution in collaborazione con l’associazione Civita, al quale interverranno i sottosegretari allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, e al Turismo, Dorina Bianchi, verrà fatto il punto sulla situazione per puntare sempre di più sul binomio turismo e innovazione, simili nel coinvolgere attori pubblici e privati in modo interdisciplinare e nell’esigenza manifesta di dover riempire il gap in materia di infrastrutture, che pesa come un macigno soprattutto per quanto riguarda la parte online. Basti pensare, ad esempio, alla frammentazione dei dati che da tempo caratterizza il settore e la crescita inferiore al resto d’Europa: in Italia infatti la quota delle prenotazioni online è del 35%, mentre nel Vecchio Continente raggiunge il 45%, nonostante nel 2016 nel nostro paese hanno registrato un aumento del 3%, mentre quelle via web sono cresciute del 7%. L’obiettivo quindi deve essere quello di migliorare il trend positivo e ottimizzare i risultati fin qui ottenuti.

“Il nostro paese – afferma Filippo Renga, direttore dell’Osservatorio innovazione digitale nel turismo del Politecnico di Milano – sconta un chiaro ritardo nell’utilizzo degli strumenti digitali a supporto della propria offerta turistica a vari livelli, mentre ovunque la domanda è estremamente digitalizzata. Ciò non significa che manchino la voglia di fare e le esperienze positive, ma vanno supportate correttamente ed estese velocemente all’intera industria dei viaggi sia leisure che business, con quest’ultima che è certamente la meno servita. L’alternativa è perdere ulteriori posizioni nella classifica delle destinazioni più rilevanti e/o lasciare ad altri attori digitali internazionali la guida di un settore che in passato ha espresso grandissime capacità imprenditoriali italiane”.

Il dibattito, moderato dall’esperto di innovazione e turismo Edoardo Colombo, sarà aperto dai saluti del presidente di Italian Digital Revolution, Mauro Nicastri, e dell’assessore allo Sviluppo economico di Roma, Adriano Meloni. Previsti gli interventi di Andrea Marin, dirigente del ministero degli Esteri; Simonetta Giordani, manager ed ex sottosegretario al Turismo; Francesco Palumbo, direttore generale del turismo del Mibact; Alberto Chalon, direttore generale del motore di ricerca “Qwant”; Arturo Siniscalchi, dirigente area produzione di Formez PA; Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo, e dei parlamentari Francesco Giro (FI), Lorenza Bonaccorsi (Pd) e Mattia Fantinati (M5S).