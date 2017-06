Privacy e foto, Facebook blinda le immagini del profilo

Facebook corre ai ripari contro i "ladri di foto" e blinda le immagini. Pronte nuove misure di protezione per le immagini sui profili del social network che, in India, ha deciso di impedire di copiarle o condividerle liberamente. Gli utenti che attiveranno l'opzione saranno sicuri che nessuno potrà appropriarsi delle immagini pubblicate sul proprio diario: la foto sarà contrassegnata con un riquadro colorato di blu e l'effigie di un piccolo scudo. La nuova impostazione impedirà anche di scattare screenshot, ovvero fare foto direttamente dal telefono attraverso lo schermo.

"È arrivato il momento di offrire strumenti più sofisticati per proteggere le immagini" spiegano dallo staff di Facebook. L'idea è nata dopo che le organizzazioni indiane avevano segnalato l'alta percentuale di utenti locali registrati con una foto anonima. Alle immagini sarà inoltre possibile aggiungere watermark o altri motivi da applicare in trasparenza da utlizzare come deterrenti per scoraggiare qualsiasi forma di riutilizzo non autorizzato. Se le nuove misure per la privacy, previste per ora solo in India, dovessero rivelarsi efficaci Facebook non esclude la possibilità che vengano attivate anche nel resto del mondo.