A Roma la sfida dei "muser" a colpi di videoclip

Sarà Roma a ospitare la prima sfida live tra "muser", i giovanissimi appassionati di musical.ly, il social network dedicato alla creazione e condivisione di video musicali in lip-sync (ovvero muovendo le labbra su un brano musicale). Organizzata da Making Studios, The Muser Battle è una sfida tra i più forti muser italiani. Dodici partecipanti, scelti tra migliaia di utenti che stanno caricando i propri video sull’app con l’hashtag dedicato #themuserbattleroma, si sfideranno sul palco a suon di musical.ly. Obiettivo, trovare il primo campione italiano di video in lip-sync per originalità, tecnica, stile e simpatia. In giuria, le web star Chiara Di Quarto, la stravagante Lilly Meraviglia e la stella del beauty Adriana Spink. Ospite d’onore Roman Froz, il numero uno della breakdance italiana.

L’appuntamento è fissato domani 20 maggio, ore 16, presso il Centro Commerciale La Romanina (Metro A, fermata Anagnina). "Da tempo seguo il mondo dei web creator, veri e propri pozzi di creatività, cercando di intercettare la prossima tendenza", commenta Roberto Castelli di Making Studios. Con oltre 200 milioni di utenti e 15 milioni di caricamenti ogni giorno dal lancio nell’ottobre 2014, musical.ly è la nuova tendenza nell’intrattenimento per teenager. Consente di realizzare video musicali, imitando le proprie pop star preferite e di condividerli poi con gli altri appassionati nel network. Anche in Italia sta spopolando tanto da contare già oltre 4 milioni di utenti (+40% da gennaio 2017).

Non solo imitazioni ma anche vere e proprie collaborazioni: da Selena Gomez a Nicki Minaj, passando per Lady Gaga, Katy Perry e Bruno Mars, sono moltissime le stelle della musica internazionale che collaborano con musical.ly. Anche alcune big company hanno intuito le potenzialità del nuovo social network: Apple ha da poco siglato un accordo relativamente ai contenuti musicali, MTV cercherà attraverso l’app i protagonisti del suo popolare programma My Super Sweet 16.