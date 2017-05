Musica, cinema e cucina. Sbarca in America la Tv delle eccellenze italiane

L'eccellenza italiana sbarca in America e da Roma a Miami il passo è breve. Nasce CIBOR-I TV BOX, il decoder di Italian Television Network, una tv che ad oggi trasmette su 140 canali televisivi digitali terrestri e satellitari Sky in Italia e in Europa. L'appuntamento è per il 6 maggio a Miami Beach, nella suggestiva sala del Pelican su Ocean Drive. Con questo nuovo decoder, sulla scia di Sky, Mediaset Premium, Alice Telecom, anche per Italian Television Network sarà possibile far vedere su qualsiasi televisore e in ogni angolo del mondo la programmazione dei canali e delle tv che ospita sulla propria piattaforma televisiva: dalla musica, al cinema, ai viaggi, passando per la cucina, il made in Italy, Fatina Channel con Maria Giovanna Elmi e il super trendy Makeup Channel, canale dedicato esclusivamente al crescente fenomeno di Makeup Artist. E poi ancora Confartigianato Tv, Fiera Channel e il nascente Aefi Tv per la programmazione delle più importanti fiere italiane. Dal primo settembre, inoltre, spazio alle eccellenze regionali per la gioia degli italiani residenti all'estero, che grazie al nuovo decoder potranno collegarsi con il proprio televisore e vedere usi e costumi della terra di origine. Cibor permette un rapido collegamento tra un comune televisore, che sia di vecchia o nuova generazione, e un piccolo decoder dedicato, autoalimentato da una presa USB tramite un collegamento wireless.

"Siamo orgogliosi di questo risultato- commentano Roberto Onofri e Marco Matteoni, entrambi CEO e Project manager del progetto - che premia il nostro gruppo per la caparbietà e la tenacia con cui in questi anni ha creduto nello sviluppo dell'idea e si è posizionato con forza come leader negli USA per la divulgazione della Tv sull'eccellenza Italiana nel Mondo. Contiamo di partire da Miami alla conquista di quei territori nel mondo dove l’Eccellenza Italiana è vista come un fiore all’occhiello del nostro paese".