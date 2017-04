Il Galaxy S8 vuole sbancare il mercato

Dopo rinvii e anticipazioni, Samsung ha svelato i nuovi Galaxy S8, disponibili in Italia dal 28 aprile . Un nuovo inizio per la compagnia coreana, reduce dal disastro commerciale dell’esplosivo Note 7; un successo annunciato, con un lancio previsto di venti milioni di dispositivi -per un telefono dalle caratteristiche senza precedenti.

Entrambe le versioni dell’S8 hanno un grande display, 5.8 pollici per quella standard e 6.2 pollici per quella Plus. Nonostante questo, il telefono è facile da tenere in mano e relativamente poco ingombrante grazie alla riduzione dei bordi superiore e inferiore, che danno allo schermo una forma allungata con un rapporto di 18,5:9. Il display è un QHD Super Amoled con risoluzione 2960 x 1440 e con una nitidezza superiore a quella dell’iPhone 7 Plus.

Uno schermo del genere, che permette, fra le altre cose, di affiancare due applicazioni, è possibile modificando il tasto home, che da bottone fisico diventa un sensore a pressione, e spostando il sensore d’impronta digitale su retro del dispositivo. Il display è curvo sui lati, dove incontra un bordo laterale dall’alluminio collegato alla scocca posteriore, resistente ad acqua e polvere. Anche per quanto riguarda le fotocamere, Samsung non è scesa a compromessi. Quella posteriore è da 12 megapixel, con stabilizzatore ottico e autofocus, mentre quella anteriore è da 8 megapixel. Proprio grazie a quest’ultima Samsung ha potuto integrare un sistema di riconoscimento facciale e dell’iride per lo sblocco del telefono. Per quanto riguarda invece le componenti interne, il Galaxy S8 è dotato di processore con 8 core a 64 bit, una tecnologia tanto efficiente quanto complessa che dovrebbe rendere l’utilizzo dello smartphone fluido e veloce. Il tutto è alimentato da una batteria da 3000 mAh per la versione standard e da 3500 mAh per quella Plus, ricaricabili in modalità wireless o con il classico cavo Usb. In entrambi i telefoni la memoria interna è di 64 gigabyte espandibile con micro Sd fino a 256 gigabyte.

Grandi novità anche dal lato software dove Samsung lancia qualche frecciatina a Google. L’S8 non supporterà la realtà virtuale di Mountain View, ma introduce per la prima volta Bixby, l’assistente personale che farà concorrenza ai vari Cortana, Siri e Google Now. Bixby, al momento del lancio, non supporterà i comandi vocali, ma promette comunque funzioni molto ambiziose. Il sistema sa fare ricerche tramite le immagini della fotocamera e sa imparare dei comandi che inizialmente non conosceva in base alle abitudini dell’utente. Inoltre Bixby potrà essere integrato in ogni applicazione, così da facilitarne l’uso.