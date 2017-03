Voglia di vintage dal Nokia 3310 al giradischi

La nostalgia spesso è più potente della voglia di scoprire cose nuove. La dimostrazione è che il prodotto più in vista dell’ultimo Mobile World Congress di Barcellona è stato l’upgrade di un prodotto lanciato 17 anni fa. Infatti quando il Nokia 3110 veniva lanciato in Italia la Lira aveva lasciato spazio all’Euro da pochi mesi, la Lazio vinceva il suo secondo scudetto, in radio imperversavano Beautiful Day degli U2 e One More Time dei Daft Punk e la piccola Toyota Yaris conquistava il titolo di auto dell’anno. Lo scotto da pagare per mettersi in tasca un pezzetto di storia della tecnologia di consumo è dover fare a meno di buona parte di quello che rende uno smartphone contemporaneo davvero smart. Niente WhatsApp, niente Facebook, un browser minimale per navigare su internet. Inoltre i modelli che saranno venduti in Italia non sono compatibili con le reti americane. Ma chi acquisterà il nuovo Nokia 3310 (prezzo intorno ai 50 euro) potrà consolarsi con un nuovo schermo a colori di 2.4 pollici, i sistemi dual Sim Bluetooth 3.0, una fotocamera da 2 megapixel , una batteria quasi inesauribile come il suo predecessore e il mitico giochino Snake a colori.

Ma tra gadget e retrogaming la voglia di «vintage reloaded» sembra qualcosa di più di una bolla di marketing. Gli amanti della Polaroid - storica macchina fotografica istantanea con pellicole autosviluppanti, messa in commercio ormai una quarantina di anni fa - avranno sicuramente gradito l'idea della Impossible Project, società che ha recentemente lanciato sul mercato un apparecchio vintage ispirato proprio alla Polaroid. La 600 Cool Cam Red, variante stile anni '80 in edizione limitata della Polaroid Sun 600, è disponibile sul sito della Impossible Project al prezzo di 149.90 euro.

Il vento della nostalgia soffia forte anche nel campo della musica. Dato il prepotente ritorno in voga del vinile, la Technics - marchio del settore audio di proprietà della Panasonic - ha presentato il nuovo giradischi Grand Class SL-1210GR, pensato sia per gli amatori che per i professionisti. Ma le novità non finiscono qui. La Nintendo NES Classic Mini, replica in miniatura della storica console Nintendo Entertainment System, a gennaio si è piazzata al terzo posto nella classifica delle console più vendute negli Usa dopo PlayStation 4 e Xbox One, come viene riportato dall’analista di NPD Sam Naji.

Per rimanere in tema di videogame, gli appassionati del settore hanno assistitito all'uscita di «Double Dragon IV», gioco che si rifà allo stile delle console a 8 bit tornato di moda negli ultimi tempi.