L’iPhone del decennale avrà uno schermo maxi

Per celebrare i dieci anni di iPhone, in autunno Apple potrebbe annunciare uno smartphone più grande, con schermo da ben 5.8 pollici. Un terzo formato che si affiancherà a due modelli simili a quelli attualmente disponibili.

L'ultima indiscrezione in questo senso arriva dal quotidiano finanziario giapponese Nikkei. Stando alle voci provenienti dall’estremo oriente, Apple a settembre dovrebbe aggiornare come di consueto la linea di telefoni, presentando l'iPhone 7S e 7S Plus da 4,7 e 5,5 pollici rispettivamente. A questi potrebbe però aggiungersi un nuovo dispositivo, forse chiamato iPhone X o iPhone Pro, con display più grande, caratteristiche nuove e un prezzo superiore ai mille dollari.

Il nuovo smartphone della Mela con display Oled, curvo sui lati, da 5,8 pollici non dovrebbe risultare più grande del modello Plus attuale. Lo spazio per le dimensioni generose del dispositivo sarebbe infatti recuperato rendendo più sottili le cornici del telefono, operazione resa possibile nella parte inferiore dall'eliminazione del tasto «home». Il lettore di impronte digitali potrebbe quindi essere integrato direttamente sotto il touchscreen - come visto in modelli di altri brand come Lg e Huawei - o sostituito da sistemi alternativi come il riconoscimento facciale o dell'iride.

Ma le novità non si fermerebbero qui. Il display più ampio non servirebbe solo per visualizzare meglio i contenuti ma permetterebbe di lavorare in funzione split screen. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities, esperto del mondo Apple, del display da 5,8 pollici sarebbe utilizzabile solo un'area da 5,15 pollici. La superficie restante, nella parte bassa, sarebbe dedicata a un'area funzioni, forse simile alla Touch Bar introdotta dalla compagnia nei nuovi computer portatili MacBook Pro.