Horizon: Zero Down per PS4: il futuro è preistorico

Esce il primo marzo in esclusiva per PlayStation 4 «Horizon: Zero Dawn» (74.99 euro), titolo sviluppato da Guerrilla Games e distribuito da Sony. È un gioco di ruolo «open worlds» ambientato in un mondo post -apocalittico in cui la natura ha riconquistato i suoi spazi in un futuro remoto e inquetante.

In «Horizon: Zero Dawn», insomma, la Terra non è più nostra: gruppi di umani vivono all'interno di tribù primitive di cacciatori e il loro dominio sulla natura è stato usurpato dalle Macchine, temibili creature dall'origine ignota. Vestendo i panni di Aloy, il giocatore dovrà scoprire i segreti della civiltà scomparsa e apprendere il funzionamento delle macchine per riuscire ad annientarle.

Il giocatore esplora così un mondo ricco di reperti e rovine fatiscenti per scoprirne i segreti più profondi. Come hanno fatto le Macchine a conquistare questo mondo e cos'è successo alla civiltà che le ha precedute? La risposta potrebbe determinare il destino di Aloy e quello dell' umanità stessa. Si tratta un videogioco di ruolo e di azione profondo e avvincente, che richiede una grande varietà di tattiche di combattimento. Mettendo insieme attrezzature primitive e tecnologie avanzate, si potranno costruire strumenti in grado di trasformare i predatori in prede. Il giocatore dovrà mettere in pratica strategie efficaci per abbattere le diverse macchine e costringere gli esemplari catturati a eseguire gli ordini. Si avrà la possibilità di esplorare paesaggi vibranti e arricchiti dalla bellezza della natura: foreste ricche di dettagli, montagne imponenti e suggestive rovine di civiltà perdute. A rendere tutto ancora più affascinante e realistico si potrà ammirare il mutare delle condizioni atmosferiche l' alternanza del giorno e della notte. La bellezza visiva del gioco raggiunge il proprio apice su PS4 Pro, con una grafica foto-realistica in 4K.