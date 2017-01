Ecco la nuova Nintendo Switch Sarà in vendita dal 3 marzo

Si chiama Switch ed è la nuova creatura di Nintendo. Da tempo le indiscrezioni sulla nuova console ibrida, lanciata ottobre con un video dalla società giapponese, circolavano in rete. Ieri con una diretta streaming da Tokyo, il presidente Kimishima, l'ha ufficialmente presentata al pubblico.

Anzitutto ha svelato la data di uscita, il 3 marzo 2017, e il prezzo di lancio negli Stati Uniti: 299,99 dollari.

Come mostrato nei video di lancio Switch è una console pensata per giocare ovunque attraverso tre modalità d’uso: TV mode, Tabletop mode, Handheld mode. La batteria può durare fino a 6 ore, ma dipende soprattutto dai giochi. La modalità wireless permetterà di collegare fra loro fino a 8 console arricchendo ulteriormente la funzione multigiocatore. Inizialmente Nintendo offrirà gratuitamente, un nuovo servizio di abbonamento online che includerà un’applicazione invitare gli amici a giocare online, fissare appuntamenti di gioco e chattare. Dall'autunno il servizio sarà a pagamento.

Il Joy-Con sinistro dispone di un pulsante di cattura per scattare immagini dei giochi e condividerle sui social network. Gli sviluppatori sarebbero già al lavoro su 80 titoli che, nei prossimi mesi arriveranno su Nintendo Switch. Dal 3 marzo sarà disponibile "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", il 19° capitolo della saga. Lo stesso giorno sarà disponibile anche "1 2 Switch", gioco pensato per mostrare tutte le potenzialità dei Joy-Con.

A seguire arriveranno anche Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon2, Fifa, NBA2k18 e tantissimi altri giochi. Al momento la nuova console può essere prenotata su alcuni siti italiani al prezzo di 329 euro.