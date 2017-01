ID:

Smartphone Lg, Honor e Asus: i dispositivi in arrivo puntano tutto sulla fotocamera frontale

Zoom o grandangolo? Cellulari a misura di selfie

nMentre in autunno la sfida è tra i top di gamma, l’inizio dell’anno è il periodo dedicato dai brand dell’hi-tech per presentare gli smartphone di fascia media. In base a quanto visto al Ces di Las Vegas, la fiera dell’elettronica di consumo, stiamo per assistere a un’invasione di quei prodotti che hanno l’obiettivo di includere le tecnologie più recenti a un prezzo accessibile.

La coreana Lg ha aggiornato la sua serie K con il K10 (200 euro) - ha una fotocamera frontale grandangolareper i selfie panoramici - e il K8 (160) che ora girano su Android 7.0 Nougat. nonostante si tratti di due terminali destinati alla fascia medio bassa del mercato. Più avanzato lo Stylus 3, display da 5,7 pollici, 3GB di RAM e un processore Octacore: dotato di un pennino permette la scrittura sullo schermo.

L’altro colosso coreano Samsung ha presentato i nuovi modelli della serie A, in passato segnalatasi come ottimo compromesso tra prestazioni e portafoglio. La novità è l’introduzione di una porta USB-C e la protezione da acqua e polvere. Il Galaxy A3 (329 euro) ha un display da 4.7 pollici, monta un processore octacore da 1,6GHz e il sistema operativo è Android 6.0. Sull’A5 (429 euro) il display è più grande (5,2”) e il processore più potente (1,9GHz).

Grande attesa per il nuovo Honor 6X (249 euro) della controllata di Huawei. Doppia fotocamera, processore Kirin 655 con 3GB di RAM e 32GB di memoria.

Asus ha sfruttato i riflettori della fiera del Nevada per lanciare il suo ZenFone AR, primo smartphone a supportare Daydream e Tango, le due piattaforme di Google per la realtà virtuale e aumentata, ovvero. Dotazioni da top di gamma con display Amoled da 5,7”, 8GB di RAM, Android 7.0 Nougat e processore Snapdragon 821. Presentato anche lo ZenFone 3 Zoom con la seconda fotocamera dotata di zoom ottico 2.3X.