Google compie 18 anni e fa festa con un "doodle"

Sembra davvero difficile pensare che appena 18 anni fa Google era un termine sconosciuto e si riuscivano a fare le cose anche senza il suo aiuto. Ma da quando è arrivato, la vita di tutti i giorni è diventata più semplice e con il suo aiuto sono stati fatti passi da gigante nel campo della comunicazione sul web. Oggi, 27 settembre, Google diventa "maggiorenne" e si auto-festeggia con un'animazione e alcuni palloncini nel logo, "doodle" in gergo, sull'home page del sito. L’anniversario di "Big G", nonostante il dominio sia stato registrato il 15 settembre 1997 e la società sia stata fondata il 4 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin, si festeggia il 27 settembre per motivi non chiarissimi. Alcuni sostengono che la decisione abbia a che fare con un post pubblicato nel 2005 in cui Google diceva di avere reso mille volte più grande il suo indice, in risposta a Yahoo!, che aveva detto di avere superato con il proprio indice quello della "Grande G" (però il post in questione è datato 26 settembre). Comunque, da quell’anno in poi Google ha scelto il 27 settembre come data convenzionale del proprio compleanno. Oggi "Big G" è il motore di ricerca più famoso al mondo - tanto da aver dato vita al neologismo anglosassone "to google" ovvero "fare ricerca sul web" tradotto in italiano con il termine "googlare" - ed è una delle maggiori compagnie internet al mondo, seconda per ricavi e capitalizzazione sul mercato solo ad Amazon. I suoi server sono distribuiti in dieci datacenter, sei in America, due in Europa e due in Asia. A livello societario da circa un anno è la compagnia principale della holding Alphabet, creata nell'ottobre 2015 per separare l'attività di ricerca online dalle altre società e divisioni che nel frattempo Google aveva lanciato. Partita come motore di ricerca, Google oggi è attiva su decine di altri ambiti: dalla gestione degli annunci pubblicitari all'editoria, dalle mappe ai video con YouTube, dai programmi per navigare online con Chrome al sistema operativo "mobile" Android che oggi è su oltre l'80% degli smartphone.

Francesco Pellegrino Lise