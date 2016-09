Auguri PlayStation, in Europa 21 anni di successi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Hitech_Videogames



Non è stata la prima console in assoluto, ma senza ombra di dubbio è stata quella che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi e il concetto di videogame stesso da 21 anni a questa parte. Stiamo parlando naturalmente di PlayStation, il famosissimo brand di Sony che fin dalla sua uscita può contare migliaia di titoli a disposizione e che ha attraversato le vite di ben tre generazioni di appassionati. Il successo di PlayStation però è stato una sorpresa per tutti, basti pensare che Sony, agli inizi, non voleva nemmeno metterla in produzione. Ripercorrendo un po’ la storia dell’apparecchio, il primo esemplare risale al lontano 1993, quando il colosso nipponico collaborò con Nintendo per costruire la prima console che usava i dischi cd al posto delle speciali cassette che venivano usate a quei tempi. Una volta pronto il prototipo, però, Nintendo si ritirò dal progetto lasciando Sony da sola.

Nonostante ciò, un anno dopo “Ps” venne lanciata sul mercato asiaico il 3 dicembre del 1994. In America fu distribuita nei negozi il 5 settembre del 1995 e in Europa il 29 settembre dello stesso anno. La famosa “scatoletta grigia” cambiò così la storia dei videogiochi e dei giocatori. Arrivarono tantissimi giochi, di qualsiasi genere e per qualsiasi giocatore dotati di grafica poligonale e in tre dimensioni. C’erano videogame per tutti i gusti: quelli dedicati ai più piccoli e quelli ai più grandi, per ragazzi e ragazze, insomma una vera e propria rivoluzione. Fra le perle di quegli anni è impossibile non citare pilastri del calibro di Resident Evil , il velocissimo Crash Bandicoot , il drago Spyro , Metal Gear Solid e molti altri titoli che hanno fatto impazzire i giocatori nella seconda metà degli anni ’90.

Nel 2000 però la Ps si evolve e viene immesso sul mercato il nuovo modello, la PlayStation 2. La differenza in quanto a potenza e migliorie grafiche è davvero notevole, per la prima volta i giocatori si trovano dinanzi a prodotti estremamente curati (per quegli anni ndr.). La PS2 oltre che essere la prima console ad usare il lettore Dvd, ha anche il merito di essere quella che ha stabilito il maggior numero di vendite grazie ai suoi 155 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. Nello stesso anno Sony rilascia PsOne, una versione rimpicciolita e ridisegnata della PS originale, uscita nel 2000 assieme alla PlayStation 2. Il cambiamento in design e dimensioni è servito al colosso nipponico per rinfrescare un prodotto che continua a macinare vendite, nonostante l’uscita del suo successore. Il restyling è profondo, con le linee arrotondate e colore bianco. Come per la PS1 anche la Play 2 subisce un ridimensionamento con una versione "slim" per rinfrescare l’immagine. Questa console più sottile esce nel 2004, cavalcando l’onda del debutto di Grand Theft Auto: San Andreas, uno dei videogiochi più attesi e di successo della serie GTA.



La terza generazione di console Sony, ovvero la PlayStation 3 vide la luce dopo soli 6 anni dall’arrivo della “sorellina minore”. Il lancio ufficiale avvenne nel 2006 in Giappone, però, nonostante l’incredibile differenza di prestazioni, la PS3 ci metterà molto a raggiungere il successo ottenuto dalla PS2, dal momento che i prezzi della console erano quasi raddoppiati e che il numero di giochi a disposizione al momento del lancio erano davvero pochi. La PlayStation 3 è stata la prima apparecchiatura da gioco ad introdurre la qualità delle immagini in Full HD, come quella delle tv a schermo piatto e dei cinema . La PS3 nella sua primissima incarnazione ha, al suo interno, un lettore blu-ray oltre a un hard disk da 60 o 80 giga e dispone della connessione senza fili wifi per giocare facilmente anche online. Nel corso degli anni la PS3 ha subito un restyle giungendo sul mercato con una versione “slim” che, come dice la parola stessa, era più sottile e offriva uno spazio di archiviazione grande più del doppio rispetto al modello del 2006. La PS3 viene ridisegnata nel 2012, il 25% più piccola e leggera della precedente Slim. L'hard disk è ormai da 500 GB e la memoria flash è da 12 GB. Ancora in commercio, è comunque finito il suo ciclo di produzione. La novità è il controller Siaxis, e il sistema Bluetooth per usarlo senza cavi.

L'ultima arrivata in casa Playstation è la PS4 . Lanciata nel febbraio 2013 (in Europa è arrivata a novembre ndr.) è oggi una delle console più potenti al mondo assieme alla concorrente Xbox One. La piattaforma next-gen di Sony ha tutte le caratteristiche di un pc (chip 8-core, 8 GB di Ram, 500 GB di hd, risoluzione 4K) ed è un prodotto vincente: in Usa si vendono 1 milione di pezzi in 24 ore e anche nel resto del mondo le vendite si infiammano subito. Nonostante questo, l'anno dopo Sony rivela conti in rosso, ma grazie proprio ai 3,5 milioni di pezzi di PS4 venduti torna in profitto.

Il prossimo passo per PlayStation è la realtà virtuale in cui immergersi attraverso uno speciale casco con visore incorporato chiamato appunto PlayStation VR. Dopo l'annuncio bomba di Microsoft con la nuova Xbox One S e soprattutto di Project Scorpio, che a detta del colosso statunitense sarà "la console più potente mai creata", Sony non è di certo rimasta a guardare e ha presentato due nuove versioni della sua ammiraglia di gioco: la PlayStation 4 Pro (o PS4 Pro) e la PlayStation 4 Slim. Della prima, modello di punta del colosso nipponico, si parlava già da un po' di tempo e si pensava che sarebbe stata chiamata PlayStation 4 Neo: Sony ha annunciato che arriverà nei negozi il 10 novembre, a un prezzo di circa 400 euro. La PlayStation 4 Slim è invece una PlayStation 4 più sottile ed efficiente rispetto al modello base attualmente in commercio: il volume è stato ridotto del trenta per cento, il peso del 16 per cento e il consumo energetico del 28 per cento. Il suo nome intero è "PlayStation 4 Slimmer e Lighte"r: sarà in vendita da metà settembre a 300 euro. Entrambe le piattaforme sono anche pensate per supportare al meglio PlayStation VR, il nuovo sistema per giocare in realtà virtuale che sarà messo in commercio a partire dal 13 ottobre.

Francesco Pellegrino Lise