Rocco Hunt nella colonna sonora di FIFA 17

C'è una regola non scritta, negli studi di EA, per la quale ogni gioco deve avere una colonna sonora al passo con i tempi. “Sto bene così”, l’ultimo singolo di Rocco Hunt, artista campano parte del roster di Sony Music Entertainment e celebre per i suoi testi impegnati e coinvolgenti, nonché per la recente partecipazione al Festival di Sanremo, sarà parte della colonna sonora dell’attesissimo videogioco di EA SPORTS FIFA 17, in uscita il prossimo 29 settembre.Dopo quasi un anno di selezioni, Rocco Hunt è stato scelto fra molti musicisti italiani e si è aggiudicato un posto d’onore fra gli oltre 50 brani di artisti provenienti da più di 15 paesi, con generi che spaziano dal rock all'EDM, dall'hip-hop al folk-pop. Dopo anni di assenza, un artista italiano tornerà quindi ad accompagnare le gesta calcistiche dei milioni di fan che, in tutto il mondo, si sfideranno ogni giorno a FIFA17. «It was all a dream! Ci sono quei risvolti della vita che proprio non ti spieghi» dice Rocco «Essere in FIFA 17 per me è uno di quelli! Dedico questo traguardo a tutti i ragazzi che come me con questo videogame ci hanno passato intere giornate, a mio padre che si indebitò per regalarmi la prima console. Nessun sogno è troppo grande…». I videogiochi di calcio della serie EA SPORTS FIFA, oltre a scalare ogni anno le classifiche di vendita, sono celebri anche per la loro colonna sonora sempre d’avanguardia, che ha permesso a decine di milioni di giovani in tutto il mondo di scoprire nuove band e generi musicali emergenti. Negli ultimi dieci anni, la soundtrack di FIFA ha lanciato e fatto apprezzare per la prima volta al grande pubblico artisti come Fat Boy Slim, Franz Ferdinand, Imagine Dragons e Major Lazer. In FIFA17 come mai prima ci saranno tanti singoli inediti di artisti del calibro di Beck, Kasabian, Bishop Briggs, Ceci Bastida feat. Aloe Blacc, Capital Cities, Sofi Tukker, Souls e Systema Solar e brani realizzati in esclusiva per FIFA 17 da Paul Kalkbrenner e Zedd & Grey. FIFA 17 sarà disponibile dal 27 settembre in Nord America e dal 29 settembre nel resto del mondo. Sarà possibile ascoltare subito la colonna sonora sulla playlist di Spotify!

COLONNA SONORA FIFA 17- La lista degli artisti

1. Balkan Beat Box - I Trusted U

2. Barns Courtney - Hobo Rocket

3. Bastille - Send Them Off!

4. Formation - Pleasure

5. Glass Animals - Youth

6. Grouplove - Don’t Stop Making It Happen

7. Huntar - Anyway

8. Jack Garratt - Surprise Yourself

9. Jagwar Ma - O B 1

10. Rat Boy - Get Over It

11. Rocco Hunt - Sto Bene Così

12. Safia - Bye Bye

13. Kamau Jusfayu feat. No Wyld

14. Kasabian - Comeback Kid

15. Kygo - Raging feat. Kodaline

16. Lemaitre - We Got U feat. The Knocks

17. Lewis Del Mar - Painting Masterpiece

18. Bayonne - Appeals

19. Beaty Heart - Slide To The Side

20. Beck - New Song

21. Bishop Briggs - Be Your Love

22. Bob Moses - Tearing Me Up RAC MIX

23. Capital Cities - Vowels

24. Porter Robinson & Madeon - Shelter

25. Saint - Motel Move

26. Skott - Porcelain

27. Society - Protocol

28. Lola Coca - Love Songs

29. Loyal - Moving As One

30. Lucius Almighty - Gosh

31. NGOD - Blue

32. Oliver - Electrify feat. Scott Mellis

33. Paper Route - Chariots

34. Paul Kalkbrenner - (Let Me Hear You) Scream

35. Phantogram - Same Ol Blues

36. Sofi Tukker - Johny

37. Souls - Satisfied

38. Spring King - Who Are You?

39. ST feat. Marta Kot - Vera i Nadezhda Win

40. Systema - Solar Rumbera

41. Tourist - Run

42. Two Door Cinema Club - Are We Ready? Wreck

43. Zedd & Grey - Adrenaline

44. Zhu - Money

45. Catfish And The Bottlemen - Postpone

46. Ceci Bastida - Un Sueño feat. Aloe Blacc

47. Compass: Mexican Institute Of Sound + Toy Selectah - Explotar feat. Rob Birch, Kool A.D., Emicida, Maluca

48. Declan McKenna - Isombard

49. Digitalism - Shangri La

50. DMA's - Play It Out

51. Empire Of The Sun - High and Low

