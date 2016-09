BlackBerry in rosso, stop alla produzione di cellulari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Hitech_Mobile



Addio caro vecchio BlackBerry. Chi ne ha acquistato almeno uno sa di cosa parliamo: tastiera "qwerty" e gestione intelligente delle e-mail. Il device per anni volto del businessman si arrende al mercato. Fine della corsa per uno dei primi modelli di smarthphone mai rializzati. Insomma stop alla progettazione dei cellulari per l'azienda canadese che ha deciso di esternalizzare questa attività, come ha spiegato lo stesso presidente esecutivo, John Chen, in una nota del gruppo.





La joint venture La società ha stipulato un accordo di licenza per una joint venture in Indonesia con la BB Merah Putih, per la produzione, distribuzione e promozione di dispositivi. Nel secondo trimestre, il gruppo ha riportato una perdita di 372 milioni di dollari che corrisponde a 0,71 dollari per azione. Nello stesso periodo del 2015 il risultato era stato positivo per 51 mln. La società punterà tutto sullo sviluppo di software nell'ambito della sicurezza e delle applicazioni per Android. I ricavi totali del trimestre sono sotto le attese degli analisti: ammontano a 352 mln di dollari, contro i 490 mln del secondo trimestre 2015. I ricavi da software e servizi sono invece aumentati di circa l'89% a 138 mln di dollari. Blackberry, negli highlights, sottolinea "l'undicesimo trimestre consecutivo con un ebitda positivo" e una liquidità a 2,5 miliardi di dollari.





Il Ceo: "Un punto di svolta" "Con la nostra strategia stiamo raggiungendo un punto di svolta. Le nostre basi finanziarie sono forti e il nostro perno sul software sta prendendo piede", ha sottolineato Chen."Nel secondo trimestre abbiamo più che raddoppiato il nostro fatturato software anno su anno e consegnato il più alto margine lordo nella storia dell'azienda. La nostra nuova strategia di Mobility Solutions si sta rivelando positiva, incluso il nostro primo accordo di licenza software mediante la joint venture con una società di telecomunicazioni indonesiana, il più grande operatore nel Paese asiatico. La società prevede di terminare tutto lo sviluppo hardware interno e di esternalizzare tale funzione ai partner. Questo ci permetterà di tornare a crescere: "Ridurremo i requisiti di capitale e miglioreremo il rendimento del capitale investito".

