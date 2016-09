iPhone 7: ecco le tariffe di Tim, Vodafone e 3 Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Hitech_Mobile



A meno di dieci giorni dalla presentazione ufficiale di San Francisco, arrivano finalmente nei negozi italiani l’iPhone 7 e l’iPhone 7 Plus (qui le specifiche dettagliate dei nuovi Melafonini). Per l’occasione, gli Apple Store hanno anticipato l’apertura alle 8 ma c’è anche qualche negozio chedeciso di anticipare l'apertura alle 5,30 per snellire le code dei fan del “Melafonino” che si sono accampati davanti agli ingressi in attesa dell'apertura delle saracinesche. I prezzi dell'iPhone 7 variano da 799 euro per il modello base da 32GB, a 909 per quello da 128GB fino a 1.019 per 256GB. Nel caso del 7 Plus, modello di dimensioni più grandi, i costi variano da 939 euro a 1.049 fino a 1.159 per il melafonino con lo spazio di archiviazione più capiente. Naturalmente, per chi preferisce non spendere una somma così sostanziosa tutta in una volta, sono attive già da adesso le offerte di TIM, Vodafone, e Tre Italia per portarsi a casa i nuovi gioielli Apple a rate, con chiamate, sms e Internet inclusi. Tutti gli operatori chiedono, comunque, un anticipo al momento dell’acquisto che può arrivare fino a 350 euro, a cui si deve sommare il canone mensile che parte da un minimo di 12 euro e può arrivare fino a un massimo di 55 con chiamate e messaggi illimitati e un sostanzioso numero di Giga per navigare in 4G. Le opzioni di pagamento si suddividono in due macropiani: abbonamento o ricaricabile. La differenza tra l’una e l’altra è molto sottile: con l'abbonamento, le rate vengono prelevate direttamente dal conto corrente o dalla carta di credito. Se si sceglie ricaricabile, invece, è necessario ricaricare ogni mese, anche attraverso la carta di credito. Di seguito illustreremo tutti i piani operatore per operatore.

ABBONAMENTO

TIM - L’offerta dell’operatore ruota principalmente attorno a TIM Next che permette di cambiare lo smartphone abbinato dopo 12 mesi ed è valida per i clienti che hanno attiva un’opzione dati. Il contratto dura sempre 30 mesi. È previsto il pagamento di 5,9 euro al mese per la protezione dello smartphone da danni accidentali o di 8,9 euro al mese per la protezione da danni accidentali e furto. TIM richiede, sempre, un ticket d’ingresso dal costo variabile a seconda del modello scelto. Inoltre, chi sottoscriverà TIM Next con iPhone 7 entro il 25 settembre riceverà 2 GB di traffico dati 4G in più. In caso di recesso anticipato sono previste specifiche penali. Se non si decide di cambiare lo smartphone dopo 12 mesi si continuerà a pare le rate del telefono sino alla scadenza naturale del contratto.

Prezzi e modello offerta Tim Next:

iPhone 7 32 GB: anticipo 99 euro e 23 euro al mese

iPhone 7 128 GB: anticipo 99 euro e 26 euro al mese

iPhone 7 256 GB: anticipo 99 euro e 30 euro al mese

iPhone 7 Plus 32 GB: anticipo 99 euro e 23 euro al mese

iPhone 7 Plus 128 GB: anticipo 99 euro e 26 euro al mese

iPhone 7 Plus 256 GB: anticipo 99 euro e 30 euro al mese

I nuovi iPhone 7 possono essere abbinati anche al piano TIM Next Unlimited che offre i servizi di TIM Next più minuti e messaggi illimitati in Italia ed all’estero oltre che 6 GB al mese di internet a velocità 4G. Costo di 55 euro, smartphone compreso. In questo caso le rate comprensive dell’iPhone 7 si pagano ogni 4 settimane e totalmente si andranno a pagare 32 rate.

Prezzi e modello offerta Tim Next Unlimited

iPhone 7 32 GB: anticipo 149 euro e 55 euro ogni 4 settimane

iPhone 7 128 GB: anticipo 249 euro e 55 euro ogni 4 settimane

iPhone 7 256 GB: anticipo 249 euro e 55 euro ogni 4 settimane

iPhone 7 Plus 32 GB: anticipo 149 euro e 55 euro ogni 4 settimane

iPhone 7 Plus 128 GB: anticipo 249 euro e 55 euro ogni 4 settimane





TIM consente inoltre di abbinare i nuovi iPhone 7 anche a tutte le ricaricabili pagando un ticket d’ingresso variabile a seconda del modello più un canone mensile a partire da 23 euro per 30 mesi.

Vodafone - Il cuore dell’offerta di Vodafone sui nuovi nuovi iPhone 7 è il piano tariffario chiamato RED che offre sempre chiamate e SMS illimitati, roaming internazionale ed un certo quantitativo di traffico dati sotto rete 4G LTE. Tale piano prevede il pagamento di un ticket d’ingresso una tantum variabile a seconda del modello scelto, il pagamento della rate del telefono oltre al canone dell’abbonamento. Abbinando lo smartphone all’abbonamento RED, i clienti stringono un vincolo con l’operatore pari a 30rate. Tariffe e canoni, infatti, non si intendono mensili ma con pagamento ogni 4 settimane o 28 giorni. E' utile ricordare inoltre che RED Start non prevede il pagamento della tassa di concessione governativa, mentre RED Maxi sì.

Prezzi e modello offerta RED Start (costa 39 euro ogni 4 settimane)



iPhone 7 32 GB: anticipo 99,99 euro e rata telefoni di 16 euro

iPhone 7 128 GB: anticipo 219,99 euro e rata telefoni di 16 euro

iPhone 7 256 GB: anticipo 319,99 euro e rata telefoni di 16 euro

iPhone 7 Plus 32 GB: anticipo 119,99 euro e rata telefoni di 20 euro

iPhone 7 Plus 128 GB: anticipo 229,99 euro e rata telefoni di 20 euro

iPhone 7 Plus 256 GB: anticipo 309,99 euro e rata telefoni di 20 euro

Prezzi e modello offerta RED Maxi (costa 49 euro ogni 4 settimane)



iPhone 7 32 GB: anticipo 99,99 euro e rata telefoni di 10 euro

iPhone 7 128 GB: anticipo 219,99 euro e rata telefoni di 10 euro

iPhone 7 256 GB: anticipo 319,99 euro e rata telefoni di 10 euro

iPhone 7 Plus 32 GB: anticipo 119,99 euro e rata telefoni di 15 euro

iPhone 7 Plus 128 GB: anticipo 229,99 euro e rata telefoni di 15 euro

iPhone 7 Plus 256 GB: anticipo 309,99 euro e rata telefoni di 15 euro

Oltre ai piani RED Start e Maxi, anche Vodafone consente ai suoi clienti di abbinare uno dei nuovi iPhone 7 ad un piano ricaricabile.

Vodafone ricaricabile



iPhone 7 32 GB: anticipo 149,99 euro e rata telefoni di 20 euro

iPhone 7 128 GB: anticipo 249,99 euro e rata telefoni di 20 euro

iPhone 7 256 GB: anticipo 349,99 euro e rata telefoni di 20 euro

iPhone 7 Plus 32 GB: anticipo 149,99 euro e rata telefoni di 25 euro

iPhone 7 Plus 128 GB: anticipo 249,99 euro e rata telefoni di 25 euro

iPhone 7 Plus 256 GB: anticipo 349,99 euro e rata telefoni di 25 euro





3 Italia - Il gestore ha inserito i nuovi melafonini nel suo listino offrendoli in abbinamento ad un abbonamento che permette ai suoi clienti di poterli acquistare in formula agevolata senza dover dare fondo alla carta di credito in una volta sola. L’offerta sarà legata agli abbonamenti Free ed alle ricaricabili All-In Vip. I clienti che optano per l'abbonamento, potranno scegliere uno dei piani Free andando a pagare la consueta rata mensile più un ticket d’ingresso una tantum dal costo variabile a seconda del modello di iPhone 7 scelto.

Abbonamenti free



FREE 400 400 minuti, 400 SMS, 4GB sotto rete diretta e 100MB in GPRS a 25 euro al mese

FREE Unlimited: minuti e SMS senza limiti, 8GB sotto rete diretta e 100MB in GPRS a 30 euro al mese

FREE Unlimited Plus: minuti e SMS senza limiti, 20GB sotto rete diretta e 100MB in GPRS a 35 euro al mese

Gli anticipi da corrispondere per l’abbinamento con i nuovi modelli di iPhone 7 sono i seguenti:

iPhone 7 32GB: anticipo 100 euro

iPhone 7 128GB: anticipo 200 euro

iPhone 7 256GB: anticipo 300 euro

iPhone 7 Plus 32GB: anticipo 200 euro

iPhone 7 Plus 128GB: anticipo 300 euro

iPhone 7 Plus 256GB: anticipo 400 euro

L’abbonamento con 3 Italia invece prevede una durata minima contrattuale di 30 mesi. In caso di disdetta anticipata sono previste delle specifiche penali. Oltre agli abbonamenti, 3 Italia ha deciso di offrire i nuovi iPhone 7 e iPhone 7 Plus anche in abbinamento ad un piano ricaricabile. Il piano scelto si chiama All-In Vip che offre minuti illimitati, 300 SMS e 1GB al giorno di internet. Anche in questo caso è previsto un anticipo dal costo variabile a seconda del modello scelto. L’offerta ricaricabile si differenzia, inoltre, se i clienti preferiranno acquistare l’iPhone 7 o l’iPhone 7 Plus. In entrambi i casi l’opzione tariffaria prevede un costo mensile di 15 euro ma è richiesto anche il pagamento di una rata mensile del telefono pari a 15 euro per l’iPhone 7 e di 20 euro per l’iPhone 7 Plus. Per il phablet di Apple è prevista anche una rata finale di 150 euro.

Tutti gli anticipi da corrispondere

iPhone 7 32GB: anticipo 150 euro

iPhone 7 128GB: anticipo 250 euro

iPhone 7 256GB: anticipo 350 euro

iPhone 7 Plus 32GB: anticipo 150 euro

iPhone 7 Plus 128GB: anticipo 250 euro

iPhone 7 Plus 256GB: anticipo 350 euro







Francesco Pellegrino Lise