Ecco Testa Dura, il cocktail che ha vinto lo Strega

Il barman campano Ugo Acampora del Twins di Napoli, classe 1988, si è aggiudicato la quarta edizione del Premio Strega Mixology , piacevole prologo allo Strega letterario. I finalisti, su una rosa di oltre 200 in partenza, erano quattro barman uomini e una giovane e talentuosissima donna. Alla fine l’ha spuntata il drink Testa Dura, composto da Liquore Strega, Amaro Braulio, sherbet limoni e camomilla home made, succo di limone e ginger beer. Il vincitore volerà a Berlino, quando dall'8 al 10 ottobre 2018, in occasione del Bar Convent Berlin, parteciperà, in qualità di barman nello stand di Strega Alberti. “Per il 'Testa Dura' – racconta Acampora – sono partito da un concetto che mi è proprio, la testardaggine, che ho tradotto in dialetto beneventano, in 'cap e mul' ovvero 'testa d'asino' o 'testa dura'. Da qui sono passato, per associazione mentale, al classico drink Moscow Mule, per creare un drink semplice, facilmente replicabile , fresco e servito in una mug accattivante!”.

La gara, svolta nel pomeriggio di giovedì nella prestigiosa cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, ha visto i cinque finalisti proporre i loro cocktails, raccontarne la genesi e farli assaggiare a una giuria tecnica - formata da Alex Frezza, Leonardo Leuci, Samuele Ambrosi e l'amministratore di Strega Alberti, Antonio Savarese e una giuria intenditori, formata da dieci giornalisti specializzati nel food&drink. I drink sono stati poi serviti durante la serata del premio Strega, incontrando il favore dei partecipanti a giudicare dalle lunghe file per degustarli. Oltre al vincitore sono stati molto apprezzati le altre quattro proposte dei barmen: Ancora una volta (Liquore Strega, Tanqueray Ten Gin, succo di limone, honey mix Dzenevrà e foglie di menta) di Jonathan Bergamasco del Caffè Imperiale di Vercelli,; Ottovolante (Liquore Strega, Vermouth al Pop Corn homemade, Fernet, ginger ale e twist d’arancia) di Gianluca Di Giorgio del Bocum Mixology di Palermo; Cosmo Stregato (Liquore Strega, Vodka Torrone Mix, succo di limone, spuma di bacche e fiori di sambuco con yuzu) di Solomiya Grytsyshyn del Chorus Cafè di Roma e Il compositore stregato (Liquore Strega, whisky torbato, succo di limone, uovo aromatizzato, acqua sciroppata camomilla e menta, grattata di noce moscata) di Edoardo Nervo del Les Rouges di Genova.