La Treccani ora si legge con Gusto

Quando il cibo fa cultura. E’ online il Dizionario dei prodotti Dop e Ipg italiani, il primo dizionario enciclopedico che rende facilmente accessibili le corrette informazioni sul patrimonio agroalimentare e vitivinicolo del nostro Paese. L’opera, a cura di Treccani Gusto in collaborazione con Fondazione Qualivita, presenta in modo esauriente gli 821 lemmi (526 riferiti a vini e 295 ad alimenti) che definiscono le produzioni ad Indicazione Geografica italiane riconosciute. “Nell’anno del cibo italiano ho il piacere e l’onore di accogliere i prodotti agroalimentari DOP e IGP nel sistema dei contenuti digitali Treccani. Grazie ai circa 600mila accessi unici quotidiani al nostro portale – ha detto Massimo Bray, direttore generale Treccani alla presentazione alla stampa dell’iniziativa nella sede dell’Istituto nella Capitale - le eccellenze italiane del settore agroalimentare hanno a disposizione un nuovo importante strumento per una tutela delle loro caratteristiche identitarie”. “L’obiettivo e l’auspicio è che sia un patrimonio non solo italiano, ma mondiale”, ha sottolineato Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita. “Abbiamo bisogno di questi strumenti per creare la cultura del cibo”, ha aggiunto il presidente di AICIG, Cesare Baldrighi. “Siamo certi che Treccani, con la sua esperienza secolare, contribuirà a far crescere la rinomanza delle nostre D.O. grazie a questo nuovo ed accattivante strumento, consentendo al tempo stesso di promuovere tra i più giovani la cultura del buon bere”.