Ecco i piatti di Bruno Barbieri per Daruma sushi

Che cosa ci fa chef Bruno Barbieri a Roma in un ristorante di sushi? Semplice, mette al servizio della rigorosissima cucina giapponese il suo talento e la sua creatività. E' la scommessa che hanno deciso di giocare i tre fratelli Tesciuba - Alessio, Dennis e Daniele - proprietari degli otto locali romani della catena Daruma, presente nella capitale da 15 anni. In menù, infatti, a partire dal 22 maggio gli ospiti del ristorante potranno trovare due proposte firmate proprio da Bruno Barbieri: battuto di salmone marinato con salicornia ai sapori del Sud e insalata di spaghetti polvere di mare, astice e verdure croccanti con olio di alghe. Entrambi perfettamente equilibrati ( e non poteva essere altrimenti vista la "mano" dello chef pluristellato e giudice di Masterchef), resteranno in carta fino all'autunno. Quando nel menù ci saranno altre due proposte. Perché il "gioco" è proprio quello di cambiare in ogni stagione l'offerta.

Da ottobre, infatti, i piatti firmati da Barbieri saranno capesante croccanti con riso soffiato, saba caramellata al limone e zenzero e riccioli di sogliola croccanti con giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro. L'inverno, invece, porterà in carta una zuppa rossa di pesci bianchi, alghe di mare, sapore di arissa e il Cartoccio (tonno con sesamo tostato, verdure e salsa teriaky). Infine i piatti "primaverili": magro all'elisir di pizza (tortino di magro di manzo con quenelles di uova di salmone) e ramen di quadrucci con conchiglie e profumi mediterranei.