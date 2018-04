"Viniveri", a Cerea la manifestazione dei vini senza solfiti

Quindici anni per «ViniVeri 2018». Compie tre lustri la prima storica manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali che, organizzata dal Consorzio Viniveri, si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 aprile all’Areaexp «La Fabbrica», nel cuore di Cerea, a pochi chilometri da Verona.

Il tema che fa da filo conduttore è l’«Amore per la natura e i suoi cicli», «declinato» attraverso le bottiglie di centinaia di produttori italiani ed europei. Oltre all’area espositiva ci saranno degustazioni guidate, due cene con chef di fama, un convegno, confronti e interventi tra vignaioli sullo stato di salute del vino e sull’etichetta trasparente, per fare il punto sull’odierna situazione del vino cosiddetto naturale e un bilancio di questi primi decenni di vini prodotti secondo natura. Infine, una enoteca riservata ai visitatori dove acquistare a prezzo di cantina. Presenti nei tre giorni della manifestazione, oltre ai produttori del Consorzio Viniveri, un centinaio di «Vignaioli del vino generato senza aggiunta di sostanze ammesse per uso enologico» (ad eccezione di modeste dosi di solfiti), italiani ed esteri, provenienti da Francia, Spagna, Austria, Slovacchia, Slovenia, Portogallo e Grecia. Spazio anche per produzioni agroalimentari artigianali: dai formaggi al cioccolato eco sostenibile, dai salumi ai prodotti da forno.

Il ticket giornaliero di ViniVeri 2018 è di 30 € e include calice e libretto di degustazione. Previsti inoltre ticket per due giorni (a scelta) a 50 € e abbonamento per tutti i tre giorni a 60 €. Dal sito di www.viniveri.net è possibile l’acquisto anche on-line senza alcuna maggiorazione di prezzo rispetto alla biglietteria di Cerea. L’Areaexp «La Fabbrica», nel cuore della cittadina di Cerea, è facilmente raggiungibile dalla vicina Verona: la stazione ferroviaria è distante appena 300 metri dall’area della manifestazione.