"Spicchi speciali", arriva la pizza che finanzia la ricostruzione dal terremoto

Dalla Capitale inizia il cammino della rinascita. L’Associazione senza fini di lucro Alfa Fenice ha riunito stamane, nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, politici, operatori e cittadini ad un anno e mezzo dal sisma, per far diventare realtà il “Laboratorio della Rinascita”, il portale creato per la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici dei territori coinvolti. Obiettivo: restituire vita e futuro alle zone delle quattro regioni colpite drammaticamente dal terremoto - Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. La prima importante occasione di incontro condiviso per rendere reale la ripresa economica di questi territori con la costruzione di una piattaforma di contatto tra produttori e compratori. L’evento ha visto il coinvolgimento dell’Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori, che hanno espresso solidarietà creando la pizza “Spicchi Speciali”, divisa in cinque triangoli, ognuno guarnito con prodotti tipici locali delle regioni terremotate. Che verrà proposta al pubblico devolvendo un euro al “Laboratorio per la Rinascita” per ogni pizza venduta. A dare il benvenuto, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri. Presenti i sindaci di 33 comuni. “Oggi si parla di futuro e non di passato. Un futuro che possa finalmente squarciare l’attuale coltre di incertezza e trovare prospettive di vita serena. Vogliamo essere sia collettore che amplificatore delle eccellenze agroalimentari dei territori coinvolti”, ha detto il Presidente di Alfa Fenice, Sandro Sassoli. Il Segretario Generale dell’associazione, Angelo Corona, ha rimarcato che “riuscire a riunire tali eccellenze sotto un’unica denominazione territoriale potrebbe essere il punto di svolta per una comunicazione efficace e una riconoscibilità sia in Italia che all’estero”. Il portale dei territori da oggi, dunque, è realtà, on line all'indirizzo www.portaledeiterritori.it.